Три десятка брошенных автомобилей отправятся с улиц Казани на спецстоянку
Больше всего авто эвакуируют из Советского района.
30 брошенных автомобилей, стоящих на улицах Казани, в ближайшее время отправят на спецстоянку. 10 из них заберут в Советском районе, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
По закону, вначале специалисты проводят осмотр. Если у автомобиля признаки брошенного транспорта – спущенные колеса, разбитые стекла, деформация кузова, разукомплектованность – составляется акт обследования, а автомобиль попадает в специальный реестр на шесть месяцев.
- Многие автомобилисты оставляют машины на всю зиму, уезжают в командировку или просто временно не пользуются транспортом. Шестимесячный период законом установлен для того, чтобы исключить ошибки и не эвакуировать автомобиль, который просто надолго оставили на парковке, – пояснил начальник отдела благоустройства администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Нияз Саляхутдинов.
Все это время администрация ищет собственника: направляются запросы в ГИБДД, опрашиваются жители соседних домов и сотрудники близлежащих предприятий.
Часть владельцев, узнав о готовящейся эвакуации, переставляют машину или продают ее. Если же собственник не объявился, через шесть месяцев проводится повторное обследование. Автомобиль включают в список на эвакуацию и доставляют на муниципальную площадку хранения, где она будет находиться еще шесть месяцев. Владелец может забрать ее, предварительно компенсировав затраты на эвакуацию.
Если через полгода права на автомобиль так никто и не заявил, администрация района просит суд признать автомобиль бесхозяйным имуществом, после чего его утилизируют.
Горожанам напомнили, что сообщить о бесхозном автомобиле можно через систему «Народный контроль», на портале «Госуслуги РТ» или с помощью чат-бота «Моя Казань».
Ранее сообщалось, что количество парковочных мест в Казани выросло до 17 399. В реестр включены машино-места еще на двух десятках улиц.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.