Городская среда
15 июля 02:08
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«Вечерняя Казань»

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Три десятка брошенных автомобилей отправятся с улиц Казани на спецстоянку

Больше всего авто эвакуируют из Советского района.

Три десятка брошенных автомобилей отправятся с улиц Казани на спецстоянку

Автор фото: администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов

30 брошенных автомобилей, стоящих на улицах Казани, в ближайшее время отправят на спецстоянку. 10 из них заберут в Советском районе, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.  

По закону, вначале специалисты проводят осмотр. Если у автомобиля признаки брошенного транспорта – спущенные колеса, разбитые стекла, деформация кузова, разукомплектованность – составляется акт обследования, а автомобиль попадает в специальный реестр на шесть месяцев.  

- Многие автомобилисты оставляют машины на всю зиму, уезжают в командировку или просто временно не пользуются транспортом. Шестимесячный период законом установлен для того, чтобы исключить ошибки и не эвакуировать автомобиль, который просто надолго оставили на парковке, – пояснил начальник отдела благоустройства администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Нияз Саляхутдинов.  

Все это время администрация ищет собственника: направляются запросы в ГИБДД, опрашиваются жители соседних домов и сотрудники близлежащих предприятий.

Часть владельцев, узнав о готовящейся эвакуации, переставляют машину или продают ее. Если же собственник не объявился, через шесть месяцев проводится повторное обследование. Автомобиль включают в список на эвакуацию и доставляют на муниципальную площадку хранения, где она будет находиться еще шесть месяцев. Владелец может забрать ее, предварительно компенсировав затраты на эвакуацию.  

Если через полгода права на автомобиль так никто и не заявил, администрация района просит суд признать автомобиль бесхозяйным имуществом, после чего его утилизируют.  

Горожанам напомнили, что сообщить о бесхозном автомобиле можно через систему «Народный контроль», на портале «Госуслуги РТ» или с помощью чат-бота «Моя Казань».

Ранее сообщалось, что количество парковочных мест в Казани выросло до 17 399. В реестр включены машино-места еще на двух десятках улиц.

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