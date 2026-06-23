Пассажиров просят пользоваться вестибюлем со стороны улицы Назарбаева.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики с 10 утра до 17 вечера 24 июня на станции метро «Суконная слобода» будут перекрыты выходы № 1, 2, 3. Об этом сообщает пресс-служба Метроэлектротранса.

Пассажиров просят пользоваться вестибюлем № 2 со стороны улицы Нурсултана Назарбаева. Временные неудобства связаны с проведением практической части регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди инспекторов транспортной безопасности «Лучший по профессии».

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани на сутки перекроют Сибирский переулок. Ограничения связаны с тем, что один из жилых домов по этой улице подключают к водопроводу. Движение закроют в обоих направлениях.

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