Городская среда
23 июня 11:45
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«Вечерняя Казань»

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Три выхода на станции метро «Суконная слобода» закроют из-за конкурса в Казани

Пассажиров просят пользоваться вестибюлем со стороны улицы Назарбаева.

Три выхода на станции метро «Суконная слобода» закроют из-за конкурса в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики с 10 утра до 17 вечера 24 июня на станции метро «Суконная слобода» будут перекрыты выходы № 1, 2, 3. Об этом сообщает пресс-служба Метроэлектротранса.

Пассажиров просят пользоваться вестибюлем № 2 со стороны улицы Нурсултана Назарбаева. Временные неудобства связаны с проведением практической части регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди инспекторов транспортной безопасности «Лучший по профессии».

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани на сутки перекроют Сибирский переулок. Ограничения связаны с тем, что один из жилых домов по этой улице подключают к водопроводу. Движение закроют в обоих направлениях.

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