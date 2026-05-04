Троллейбусный маршрут остановят в Казани из-за репетиции Парада Победы
Часть центра города перекроют.
В Казани из-за репетиции Парада Победы закроют троллейбусный маршрут № 2. Об этом сообщили в Метроэлектротрансе.
В МУП заметили, что площадь Тысячелетия перекроют с 16:00 до 23:30. Поэтому движение маршрута будет закрыто с 16:00. Напомним, репетиции также пройдут 7 и 8 мая.
Ранее сообщалось, что Парад Победы в Казани пройдет без военной техники. Боевые машины жителям представят только в рамках экспозиции.
Напомним, что в целом ограничения движения и на других улицах будут действовать по 10 мая. Также возможны ограничения по улице Театральной и по площади Свободы.
