4 мая 13:58
«Вечерняя Казань»

Троллейбусный маршрут остановят в Казани из-за репетиции Парада Победы

Часть центра города перекроют.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани из-за репетиции Парада Победы закроют троллейбусный маршрут № 2. Об этом сообщили в Метроэлектротрансе.

В МУП заметили, что площадь Тысячелетия перекроют с 16:00 до 23:30. Поэтому движение маршрута будет закрыто с 16:00. Напомним, репетиции также пройдут 7 и 8 мая.

Автор фото: МУП «Метроэлектротранс»

Ранее сообщалось, что Парад Победы в Казани пройдет без военной техники. Боевые машины жителям представят только в рамках экспозиции.

Напомним, что в целом ограничения движения и на других улицах будут действовать по 10 мая. Также возможны ограничения по улице Театральной и по площади Свободы.

