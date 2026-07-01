У Челнов забрали более 11 га акватории Нижнекамского водохранилища
Водный фонд вернули в федеральную собственность.
Природоохранная прокуратура вернула в федеральную собственность более 11 гектаров акватории Нижнекамского водохранилища. В противном случае это могло повлечь нарушение режима использования водного объекта, сообщили в надзорном ведомстве.
Акватория находилась в собственности Набережных Челнов. Участок даже был поставлен на кадастровый учет. По результатам принятых мер прокурорского реагирования из состава земельного участка исключена акватория водного объекта, внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости.
Автор фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
Ранее сообщалось, что земельный участок бывшей нефтебазы в Татарстане через суд вернули государству. Была провернута цепочка сделок по отчуждению.
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