Городская среда
1 июля 16:56
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«Вечерняя Казань»

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У Челнов забрали более 11 га акватории Нижнекамского водохранилища

Водный фонд вернули в федеральную собственность.

У Челнов забрали более 11 га акватории Нижнекамского водохранилища

Автор фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Природоохранная прокуратура вернула в федеральную собственность более 11 гектаров акватории Нижнекамского водохранилища. В противном случае это могло повлечь нарушение режима использования водного объекта, сообщили в надзорном ведомстве.

Акватория находилась в собственности Набережных Челнов. Участок даже был поставлен на кадастровый учет. По результатам принятых мер прокурорского реагирования из состава земельного участка исключена акватория водного объекта, внесены изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Автор фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Ранее сообщалось, что земельный участок бывшей нефтебазы в Татарстане через суд вернули государству. Была провернута цепочка сделок по отчуждению.

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