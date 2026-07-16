В 88 домах Московского района Казани на сутки отключат воду
Мера коснется восьми улиц.
88 домов Московского района Казани на время останутся без водоснабжения, предупреждает Водоканал. Специалисты займутся подключением водопроводов центра стрельбы из лука на улице Гагарина к централизованным сетям водоснабжения.
Воды не будет с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля. Отключение коснется домов по следующим адресам:
Улица Академика Королева, 24/30, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 42г/1, 47, 47/1, 47/2, 53, 55, 57, 67;
улица Васильченко, 1, 1, корп. 2; 1, корп. 3; 1, корп. 153; 1а, 1б, 1в, 9, 9, корп. 2; 63;
улица Восстания, 84, 84а;
улица Восход, 43/1, 43/2, 43/7;
улица Гагарина, 48;
улица 10-я Союзная, 35;
улица Хасана Туфана, 26а, 27, 28а, 29, 30/24, 31, 33, 35/2, 37, 25, 30а, 32, 34, 35а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50;
улица Коломенская, 2/35, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26; 8г/9, 12.
Ранее мы писали, что во время крестного хода в Казани ограничат движение и стоянку. Меры введут на два дня.
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