Мера коснется восьми улиц.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

88 домов Московского района Казани на время останутся без водоснабжения, предупреждает Водоканал. Специалисты займутся подключением водопроводов центра стрельбы из лука на улице Гагарина к централизованным сетям водоснабжения.

Воды не будет с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля. Отключение коснется домов по следующим адресам:

Улица Академика Королева, 24/30, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 42г/1, 47, 47/1, 47/2, 53, 55, 57, 67;

улица Васильченко, 1, 1, корп. 2; 1, корп. 3; 1, корп. 153; 1а, 1б, 1в, 9, 9, корп. 2; 63;

улица Восстания, 84, 84а;

улица Восход, 43/1, 43/2, 43/7;

улица Гагарина, 48;

улица 10-я Союзная, 35;

улица Хасана Туфана, 26а, 27, 28а, 29, 30/24, 31, 33, 35/2, 37, 25, 30а, 32, 34, 35а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50;

улица Коломенская, 2/35, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26; 8г/9, 12.

Ранее мы писали, что во время крестного хода в Казани ограничат движение и стоянку. Меры введут на два дня.

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