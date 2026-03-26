Городская среда
26 марта 12:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В ансамбле домов В.И. Щетинкина в Казани появится бутик-отель

Ход работ проконтролировал Ильсур Метшин.

Автор фото: kzn.ru

В Казани продолжают реставрировать ансамбль домов В.И. Щетинкина на улице Баумана. Работы вышли на финишную прямую, их ход проверил мэр Казани Ильсур Метшин. Здания XIX века являются объектами культурного наследия регионального значения. Они долгое время находились в аварийном состоянии. А после реконструкции здесь появится бутик-отель на 25 номеров с рестораном.

«Здание на Баумана – одно из таких уникальных мест. Работы здесь ведутся активно, планируется открытие бутик-отеля. В глубине квартала также появится гостиница на 150 номеров. Все это пополнит туристическую копилку Казани, укрепляя ее статус как исторического, архитектурного и туристического центра Поволжья», - отметил Метшин.

Рабочие в ходе реставрации укрепили несущие стены, заменили перекрытия, демонтировали поздние советские наслоения и восстановили кирпичную кладку. Некоторые элементы пришлось воссоздавать заново. Реставраторы определили, что первоначально здание имело нежно-розовый оттенок, который и был выбран для финальной отделки. Сейчас в зданиях идет инженерная подготовка. Специалисты прокладывают современные системы водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения, а также устанавливают пожарную сигнализацию.

Ранее сообщалось, что на реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане выделили 1,8 миллиарда рублей. Работы идут на 66 объектах.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
