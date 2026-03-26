В ансамбле домов В.И. Щетинкина в Казани появится бутик-отель
Ход работ проконтролировал Ильсур Метшин.
В Казани продолжают реставрировать ансамбль домов В.И. Щетинкина на улице Баумана. Работы вышли на финишную прямую, их ход проверил мэр Казани Ильсур Метшин. Здания XIX века являются объектами культурного наследия регионального значения. Они долгое время находились в аварийном состоянии. А после реконструкции здесь появится бутик-отель на 25 номеров с рестораном.
«Здание на Баумана – одно из таких уникальных мест. Работы здесь ведутся активно, планируется открытие бутик-отеля. В глубине квартала также появится гостиница на 150 номеров. Все это пополнит туристическую копилку Казани, укрепляя ее статус как исторического, архитектурного и туристического центра Поволжья», - отметил Метшин.
Рабочие в ходе реставрации укрепили несущие стены, заменили перекрытия, демонтировали поздние советские наслоения и восстановили кирпичную кладку. Некоторые элементы пришлось воссоздавать заново. Реставраторы определили, что первоначально здание имело нежно-розовый оттенок, который и был выбран для финальной отделки. Сейчас в зданиях идет инженерная подготовка. Специалисты прокладывают современные системы водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения, а также устанавливают пожарную сигнализацию.
Ранее сообщалось, что на реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане выделили 1,8 миллиарда рублей. Работы идут на 66 объектах.
