В центре Казани перекроют несколько улиц из-за форума «Россия — Исламский мир»
Под запрет попадут и электросамокаты.
В Казани временно ограничат движение транспорта из-за подготовки и проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир». Соответствующее постановление опубликовали городские власти.
Ограничения будут действовать на нескольких участках. По улице Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная, а также на парковке № 110 по улице Карла Маркса движение закроют с 20:00 11 мая до 20:00 15 мая.
На улице Хади Такташа ограничения вводят на двух отрезках:
от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова — с 20:00 13 мая до 20:00 15 мая;
от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина — с 20:00 12 мая до 23:59 15 мая.
Кроме того, с 20:00 14 мая до 23:59 16 мая закроют парковку на проспекте Альберта Камалеева, напротив центрального входа в МКСК «Казань» (Международный комплекс выставочных и спортивных мероприятий).
Правила не касаются транспорта клиентских групп, у которых есть специальные пропуска. На указанных участках также запретят парковку и движение электросамокатов (сервисов Whoosh и МТС.Urent) и велосипедов сервиса «Зеленый город».
Комитет по транспорту установит временные дорожные знаки, а информацию разместят на официальном сайте министерства транспорта Татарстана. Перекрывать дороги будут с помощью грузовой техники или противотаранных блоков.
Ранее мы писали, что транспорт в Казани почти год не сможет проехать по улице Фучика. Все из-за строительства станции метро «100-летие ТАССР».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.