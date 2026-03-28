Под запрет попадут и электросамокаты.

В Казани временно ограничат движение транспорта из-за подготовки и проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир». Соответствующее постановление опубликовали городские власти.

Ограничения будут действовать на нескольких участках. По улице Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная, а также на парковке № 110 по улице Карла Маркса движение закроют с 20:00 11 мая до 20:00 15 мая.

На улице Хади Такташа ограничения вводят на двух отрезках:

от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова — с 20:00 13 мая до 20:00 15 мая;

от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина — с 20:00 12 мая до 23:59 15 мая.

Кроме того, с 20:00 14 мая до 23:59 16 мая закроют парковку на проспекте Альберта Камалеева, напротив центрального входа в МКСК «Казань» (Международный комплекс выставочных и спортивных мероприятий).

Правила не касаются транспорта клиентских групп, у которых есть специальные пропуска. На указанных участках также запретят парковку и движение электросамокатов (сервисов Whoosh и МТС.Urent) и велосипедов сервиса «Зеленый город».

Комитет по транспорту установит временные дорожные знаки, а информацию разместят на официальном сайте министерства транспорта Татарстана. Перекрывать дороги будут с помощью грузовой техники или противотаранных блоков.

