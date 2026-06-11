Обычно парковки работают бесплатно по субботам и воскресеньям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 12 июня отменят плату на муниципальных парковках. Это сделано в связи с празднованием Дня России, сообщили в городском комитете по транспорту.

Обычно в столице Татарстана парковки работают бесплатно по субботам, воскресеньям и в праздники. А в будни плата не берется в ночное время - с 19:00 до 08:00.

Ранее сообщалось, что в Казани на День России перекроют центр, у «Чаши» нельзя будет парковаться. Часть улиц закроют до утра 13 мая. С шести вечера до одиннадцати ночи при необходимости перекроют проезжую часть по улице Батурина — от Карла Маркса до Кремлёвской дамбы.

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