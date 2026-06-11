Городская среда
11 июня 12:57
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В честь Дня России в Казани отменят плату за парковку

Обычно парковки работают бесплатно по субботам и воскресеньям.

В честь Дня России в Казани отменят плату за парковку

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 12 июня отменят плату на муниципальных парковках. Это сделано в связи с празднованием Дня России, сообщили в городском комитете по транспорту.

Обычно в столице Татарстана парковки работают бесплатно по субботам, воскресеньям и в праздники. А в будни плата не берется в ночное время - с 19:00 до 08:00.

Ранее сообщалось, что в Казани на День России перекроют центр, у «Чаши» нельзя будет парковаться. Часть улиц закроют до утра 13 мая. С шести вечера до одиннадцати ночи при необходимости перекроют проезжую часть по улице Батурина — от Карла Маркса до Кремлёвской дамбы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Гроза, град и ветер под 20 метров в секунду обрушатся на Татарстан

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.