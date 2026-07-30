Городская среда
31 июля 00:17
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«Вечерняя Казань»

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В ходе рейда по улице Баумана в Казани у фотографов забрали обезьян и попугая

Животные и птица временно поживут в зооботсаду.

В ходе рейда по улице Баумана в Казани у фотографов забрали обезьян и попугая

Автор фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

После жалоб казанцев на незаконное оказание фотоуслуг с экзотическими животными на улице Баумана сотрудники полиции, администрации Вахитовского и Приволжского районов, Росприроднадзора и Россельхознадзора провели  рейд по центральной улице города.  

Силовики изъяли экзотических животных, используемых для платных фотографий - двух обезьян и 15-летнего попугая, которых временно направили на передержку в Казанский зооботсад, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.  

На нарушителей составлены административные протоколы. Горожанам напомнили, что законом за подобное нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц в размере 1-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 15–30 тысяч, для юридических лиц – 200–500 тысяч рублей.  

В мэрии Казани уточнили, что с начала нынешнего года составлено уже 92 административных протокола за незаконное предоставление услуг по фотографированию с животными на общую сумму штрафов порядка 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ужесточат выгул собак и запретят опасные породы в коммуналках. Крупных псов обяжут водить на коротком поводке и в наморднике.

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