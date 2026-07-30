В ходе рейда по улице Баумана в Казани у фотографов забрали обезьян и попугая
Животные и птица временно поживут в зооботсаду.
После жалоб казанцев на незаконное оказание фотоуслуг с экзотическими животными на улице Баумана сотрудники полиции, администрации Вахитовского и Приволжского районов, Росприроднадзора и Россельхознадзора провели рейд по центральной улице города.
Силовики изъяли экзотических животных, используемых для платных фотографий - двух обезьян и 15-летнего попугая, которых временно направили на передержку в Казанский зооботсад, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.
На нарушителей составлены административные протоколы. Горожанам напомнили, что законом за подобное нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц в размере 1-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 15–30 тысяч, для юридических лиц – 200–500 тысяч рублей.
В мэрии Казани уточнили, что с начала нынешнего года составлено уже 92 административных протокола за незаконное предоставление услуг по фотографированию с животными на общую сумму штрафов порядка 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ужесточат выгул собак и запретят опасные породы в коммуналках. Крупных псов обяжут водить на коротком поводке и в наморднике.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?