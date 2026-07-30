Животные и птица временно поживут в зооботсаду.

Автор фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

После жалоб казанцев на незаконное оказание фотоуслуг с экзотическими животными на улице Баумана сотрудники полиции, администрации Вахитовского и Приволжского районов, Росприроднадзора и Россельхознадзора провели рейд по центральной улице города.

Силовики изъяли экзотических животных, используемых для платных фотографий - двух обезьян и 15-летнего попугая, которых временно направили на передержку в Казанский зооботсад, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

На нарушителей составлены административные протоколы. Горожанам напомнили, что законом за подобное нарушение предусмотрены штрафы: для физических лиц в размере 1-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – 15–30 тысяч, для юридических лиц – 200–500 тысяч рублей.

В мэрии Казани уточнили, что с начала нынешнего года составлено уже 92 административных протокола за незаконное предоставление услуг по фотографированию с животными на общую сумму штрафов порядка 500 тысяч рублей.

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