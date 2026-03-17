Масштабное обновление ждет и историческую часть зооботсада столицы республики.

В Нью-Дели на заседании комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС заявили о будущем международном конкурсе на концепцию туристического кластера в Казани, который расположится в районе Ботанической протоки у озера Средний Кабан. Анонс представил глава казанского комитета по туризму Александр Шавлиашвили. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Деньги на строительство направят из бюджета Татарстана. Объект расположится в районе улиц Назарбаева и Технической. Туркластер сможет принять до 150 тысяч посетителей в год. Там построят ресторанную и бизнес-зону, место для городских событий, отдыха и встреч. О старте приема заявок сообщат дополнительно на пресс-конференции в России этой весной. Инициаторами выступили ГК «Агна груп» и мэрия Казани.

Помимо этого, в Индии также анонсировали проект модернизации Казанского зооботсада. Напротив будущего туркластера в исторической части намерены восстановить оранжерею и дом создателя парка — Карла Фукса. Там же появятся зоны для кафе, парк, образовательный центр и музей. Финансовую поддержку окажет «Агна груп». Проект подготовят в 2026 году.

Все анонсы были сделаны в рамках заседания Ассоциации городов стран БРИКС. Казанскую делегацию возглавляет мэр Казани Ильсур Метшин.

