Городская среда
10 апреля 09:59
«Вечерняя Казань»

В Казани 300 домофонов адаптируют под режим атаки БПЛА

При объявлении тревоги двери с модернизированными устройствами автоматически открываются, чтобы жители смогли попасть в укрытие.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 90 домах микрорайона Азино в столице республики обновят 90 домофонов, поставив вместо старых гаджетов IP-устройства Secret Top. В их функционал входит открывание дверей по время ЧС, оповещение населения, дистанционный доступ, фиксация посетителей и передача информации спецслужбам. Также высокотехнологичный инструмент позволяет открывать двери голосом или через Bluetooth-режим, а также получать цветную картинку с камер даже ночью. О будущей реновации сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Помимо этого, автомобилистов Азино порадуют «умными» шлагбаумами, умеющими распознавать авто. В укрытиях появятся датчики, которые будут оповещать УК в случае затопления или аварии на сетях. Все вместе это будет работать как система, связывающая несколько служб во время ЧС. Как рассказал глава Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Ильшат Салимзянов, именно Азино станет примером положительного влияния технологий на комфорт и безопасность в районе.

Для жителей все установки будут абсолютно бесплатными, а абонентская плата и ее повышение может быть согласовано только на собрании собственников квартир. В основном за домофон приходится платить 55 рублей, за «умный» шлагбаум — 33 рубля с жилья. Умные гаджеты на дверях уже установили в 1882 домах Казани.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе в 45 детсадах на установку систем мониторинга и передачи данных о пожарах потратят около четырех миллионов рублей. Устройства будут отправлять сообщения в системы «01» и «112».

