Городская среда
15 апреля 09:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани хотят добавить почти 1,3 тысячи платных парковочных мест

Также расширят действующие парковки, например на Спартаковской и Бондаренко.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани планируют расширить сеть платных муниципальных парковок. Общее количество машино-мест может увеличиться примерно на 1300. Проект постановления исполкома сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В мэрии уточнили, что новые парковки только вносят в реестр, сроки их обустройства пока не установлены.

Всего в реестр добавят 13 новых зон. Вот основные из них:

  • улица Павлюхина — местный проезд, обе стороны, от пересечения с улицей Назарбаева до дома № 41а по улице Павлюхина — 44 места, 50 рублей;

  • проспект Победы — местный проезд, четная сторона, от пересечения с улицей Чишмяле до пересечения с улицей Ломжинской — 105 мест, 30 рублей;

  • улица Академика Попова — обе стороны, от пересечения с Сибирским трактом до пересечения с улицей Журналистов — 84 места, 30 рублей;

  • улица Восход — нечетная сторона, от пересечения с улицей Шамиля Усманова до пересечения с улицей Восстания — 69 мест, 30 рублей;

  • улица Гагарина — обе стороны, от пересечения с улицей Восход до пересечения с улицей Тунакова — 34 места, 30 рублей;

  • улица Комсомольская — обе стороны, от пересечения с улицей Яруллина до пересечения с Поперечно-Гривской — 34 места, 30 рублей;

  • улица Меридианная — обе стороны, от пересечения с улицей Четаева до пересечения с проспектом Ямашева — 17 мест, 30 рублей;

  • улица Мусина — обе стороны, от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с улицей Маршала Чуйкова — 21 место, 30 рублей;

  • местный проезд — обе стороны, от пересечения с улицей Мусина до пересечения с улицей Фатыха Амирхана — 24 места, 30 рублей.

Также скорректируют действующие парковки. Например:

  • улица Спартаковская — четная сторона, от пересечения с улицей Туфана Миннуллина до пересечения с Суконной, вдоль домов № 37, 41а на Павлюхина и дома № 12 на Назарбаева — 68 мест, 50 рублей;

  • улица Бондаренко — обе стороны, от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с Волгоградской — 127 мест, 30 рублей;

  • улица Короленко — обе стороны, от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с Волгоградской и далее до пересечения с улицей Воровского — 303 места, 30 рублей;

  • проспект Ибрагимова — нечетная сторона, от пересечения с проспектом Ямашева до пересечения с Волгоградской, четная сторона от пересечения с улицей Правосудия до пересечения с улицей Декабристов — 114 мест, 30 рублей;

  • улица Волкова — четная сторона, от пересечения с Петербургской до пересечения с Тихомирнова, и нечетная сторона вдоль дома № 57/6 — 17 мест, 70 рублей;

  • улица Марселя Салимжанова — четная сторона, от пересечения с улицей Назарбаева до пересечения с улицей Миннуллина — 13 мест, 50 рублей;

  • улица Академика Лаврентьева — обе стороны, от пересечения с улицей Маршала Чуйкова до пересечения с проспектом Ямашева — 153 места, 30 рублей;

  • проспект Ямашева — территория вдоль домов № 71а и 73а — 194 места, 50 рублей.

В исполкоме объяснили, что тарифы устанавливают дифференцированно, чтобы загрузка парковок была равномерной — не выше 85 процентов и не ниже 30 процентов. Цены могут менять как вверх, так и вниз в зависимости от спроса.

Напомним, власти Казани считают, что остановить автомобилизацию можно через муниципальные парковки. Жителям города будет попросту невыгодно приобретать машину. Во дворах мест для автомобилей катастрофически не хватает, особенно в зимнее время года, а в центре любая стоянка будет стоить денег.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.