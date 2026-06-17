Расписание изменится с 17 по 19 июня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время проведения саммита Россия — АСЕАН в Казани, с 17 по 19 июня, изменили расписание пригородных поездов. В частности, поезда № 6440 Казань – Сосновка, № 6434 Казань – Арск и № 6431 Сосновка – Казань выводятся из расписания. Об этом сообщили в компании «Содружество».

Также маршрут следования до станции «Вахитово» сократится для таких пригородных поездов, как:

- с 17 по 19 июня поезд № 6408 Казань – Арск будет следовать сообщением «Вахитово – Арск»;

- 17 и 19 июня поезд № 6445 Кукмор – Казань будет курсировать сообщением «Кукмор – Вахитово», поезд № 6404 Казань – Арск проследует сообщением «Вахитово – Арск»;

- 18 июня поезд № 6403 Арск – Казань будет следовать сообщением «Арск – Вахитово», а поезд № 6402 Казань – Бирюли проследует сообщением «Вахитово – Бирюли».

До станции «Ометьево» 18 июня сократится:

- поезд № 6445 Кукмор – Казань будет курсировать сообщением «Кукмор – Ометьево»;

- поезд № 6404 Казань – Арск будет следовать сообщением «Ометьево – Арск».

Изменения затронут и маршруты (17 и 19 июня):

- поезд № 6421 Сосновка – Казань» до станции «Ометьево» курсирует действующим расписанием, далее измененным. Прибытие в Казань – в 7:37;

- поезд № 6429 Сосновка – Казань» до станции «Ометьево» следует по действующему расписанию, а затем – по измененному. Электричка прибудет в Казань в 19:49.

- поезд № 7125 Кизнер – Казань» до станции «Ометьево» курсирует действующим расписанием, далее измененным. Прибытие в Казань – в 22:27.

А 18 июня поезд № 6401 Шемордан – Казань до станции «Бирюли» будет ходить по действующему расписанию, далее – по измененному. Электричка прибудет в Казань в 6:16. Поезд № 6422 Казань – Сосновка отправится со станции «Казань» в 8:20, прибытие в Сосновку назначено на 11:41. Поезд № 6432 Казань – Арск отправится со станции «Казань» в 11:09, а «Вахитово» – в 11:14-11:24. Далее электричка будет курсировать по действующему расписанию. Поезд № 6421 Сосновка – Казань до станции «Ометьево» проследует по действующему расписанию, далее – измененному. Прибытие – в 7:27.

19 июня поезд № 6422 Казань – Сосновка отправится в 7:58, а «Вахитово» – в 8:03-8:13, далее электричка будет ходить по действующему расписанию.

Ранее сообщалось, что на время саммита АСЕАН в Казани запустят более 80 дополнительных поездов. Интервал движения — от 30 минут до часа.

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