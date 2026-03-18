На участке пройдут работы по ответвлению газопровода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани на время будет перекрыта проезжая часть по улице Подлужной. Специалисты займутся проведением работ по ответвлению газопровода.

Ограничительная мера будет действовать с 18 марта по 18 апреля в районе домов № 20, 40, 47, 50 и 63а, уточнили в комитете по транспорту.

Горожанам напомнили, что информацию об ограничениях движения в связи с ремонтными работами можно увидеть в специальном разделе.

