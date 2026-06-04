Ограничения будут действовать на двух участках реки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июне в Казани дважды перекроют движение по реке Казанке. Связано это с большими событиями, которые примет город, — музыкальным фестивалем VK Fest и саммитом Россия — АСЕАН. Ради безопасности на воде вводят временный запрет для всех маломерных судов.

Первое ограничение — 7 июня с двух часов дня до десяти вечера. Нельзя будет плавать от моста «Миллениум» до Кремлёвской дамбы. Второе — с полуночи 17 июня до полуночи 19 июня. Здесь закроют участок от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы. Запрет касается всего: гидроциклов, байдарок, гребных и прогулочных лодок, парусных и спортивных судов.

За порядком на акватории будут следить сотрудники МЧС Татарстана. Соответствующие постановления уже подписаны кабинетом министров республики.

Ранее сообщалось, что в происшествиях с маломерными судами в Татарстане погибли пять человек. Специалисты выявили 67 нарушений у судовладельцев.

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