В Казани на время VK Fest и саммита АСЕАН запретят выходить на лодках на Казанку
Ограничения будут действовать на двух участках реки.
В июне в Казани дважды перекроют движение по реке Казанке. Связано это с большими событиями, которые примет город, — музыкальным фестивалем VK Fest и саммитом Россия — АСЕАН. Ради безопасности на воде вводят временный запрет для всех маломерных судов.
Первое ограничение — 7 июня с двух часов дня до десяти вечера. Нельзя будет плавать от моста «Миллениум» до Кремлёвской дамбы. Второе — с полуночи 17 июня до полуночи 19 июня. Здесь закроют участок от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы. Запрет касается всего: гидроциклов, байдарок, гребных и прогулочных лодок, парусных и спортивных судов.
За порядком на акватории будут следить сотрудники МЧС Татарстана. Соответствующие постановления уже подписаны кабинетом министров республики.
Ранее сообщалось, что в происшествиях с маломерными судами в Татарстане погибли пять человек. Специалисты выявили 67 нарушений у судовладельцев.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.