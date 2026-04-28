Городская среда
28 апреля 14:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани начались работы на 66 аварийных участках дорог

На участках установят 430 дорожных знаков, отремонтируют более семи тысяч «квадратов» покрытия и многое другое.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первые три месяца в Казани произошло 41 ДТП, связанное с неудовлетворительными дорожными условиями. Показатели на три меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Было выявлено 66 аварийных участков дорог, на них за прошлый год произошло 240 ДТП. В их число вошли перекрестки улиц Островского – Пушкина, Чуйкова – Бондаренко, Габишева – Кул Гали, а также Танковое кольцо. Для улучшения безопасности там проведут работы: установят 430 дорожных знаков, смонтируют 1370 метров перильных и 368 метров барьерных ограждений, обустроят 16 искусственных неровностей, отремонтируют 7100 «квадратов» покрытия, установят два светофора и 27 проекционных пешеходных переходов. На все работы выделено 150 миллионов рублей. Сейчас работы завершены на 12 процентов.

На дороги также нанесут дорожную разметку на общей площади более 425 тысяч «квадратов». Уже размечено 28 тысяч «квадратов».

Ранее сообщалось, что дороги Казани из-за резкого похолодания обработали восемью тоннами реагента. Особое внимание было уделено потенциально опасным участкам, включая мосты, эстакады, развязки и путепроводы.

