В Казани открывается сезон велосипедного проката
Этой весной в городе выставят еще больше средств передвижения для аренды — 270 штук вместо 190, как это было год назад.
В столице республики с 17 апреля стартует сезон шеринга велосипедов «Зеленый город». На улицах появится 270 средств передвижения, хотя буквально год назад их было всего 190.
Жителей просят помнить, что в прошлом сезоне в центре города убрали 473 стоянки для средств индивидуальном мобильности, в том числе велосипедов и самокатов. Это сделано для безопасности пешеходов и самих любителей негабаритного транспорта.
Напомним, что недавно в Казани стартовал сезон электросамокатов. Первые СИМ расставили на обновлённых парковках. В начале сезона компания будет следить за погодой. В случае похолодания или сильных осадков прокатиться не получится, но самокаты убирать не будут. Проверить их доступность можно будет в приложении.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
