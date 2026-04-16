Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики с 17 апреля стартует сезон шеринга велосипедов «Зеленый город». На улицах появится 270 средств передвижения, хотя буквально год назад их было всего 190.

Жителей просят помнить, что в прошлом сезоне в центре города убрали 473 стоянки для средств индивидуальном мобильности, в том числе велосипедов и самокатов. Это сделано для безопасности пешеходов и самих любителей негабаритного транспорта.

Напомним, что недавно в Казани стартовал сезон электросамокатов. Первые СИМ расставили на обновлённых парковках. В начале сезона компания будет следить за погодой. В случае похолодания или сильных осадков прокатиться не получится, но самокаты убирать не будут. Проверить их доступность можно будет в приложении.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.