Городская среда
22 марта 10:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани отремонтируют общежитие медицинского университета за 250 млн рублей

Завершение работ запланировано на конец лета 2027 года.

В Казани отремонтируют общежитие медицинского университета за 250 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани планируют капитально отремонтировать общежитие № 4 Казанского государственного медицинского университета, расположенное на улице Пионерской, 14. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.

Проект инициирует сам КГМУ. На работы в Советском районе выделено 250 миллионов рублей. Ремонт планируют завершить до 30 августа 2027 года.

Подрядчику предстоит установить окна и металлические, в том числе противопожарные, двери. Нужно обустроить санузлы, отремонтировать лестничные ступени с антисептической обработкой, провести отделочные работы на потолке и уложить полы. Также необходимо отремонтировать и утеплить фасад, установить пандус, обновить крышу и утеплить чердак.

Ранее мы писали, что ремонт 11 километров дорог в центре Казани будет стоить более миллиарда рублей. Планируются работы на девяти улицах столицы Татарстана.

