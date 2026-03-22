В Казани отремонтируют общежитие медицинского университета за 250 млн рублей
Завершение работ запланировано на конец лета 2027 года.
В Казани планируют капитально отремонтировать общежитие № 4 Казанского государственного медицинского университета, расположенное на улице Пионерской, 14. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.
Проект инициирует сам КГМУ. На работы в Советском районе выделено 250 миллионов рублей. Ремонт планируют завершить до 30 августа 2027 года.
Подрядчику предстоит установить окна и металлические, в том числе противопожарные, двери. Нужно обустроить санузлы, отремонтировать лестничные ступени с антисептической обработкой, провести отделочные работы на потолке и уложить полы. Также необходимо отремонтировать и утеплить фасад, установить пандус, обновить крышу и утеплить чердак.
