Завершение работ запланировано на конец лета 2027 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани планируют капитально отремонтировать общежитие № 4 Казанского государственного медицинского университета, расположенное на улице Пионерской, 14. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.



Проект инициирует сам КГМУ. На работы в Советском районе выделено 250 миллионов рублей. Ремонт планируют завершить до 30 августа 2027 года.



Подрядчику предстоит установить окна и металлические, в том числе противопожарные, двери. Нужно обустроить санузлы, отремонтировать лестничные ступени с антисептической обработкой, провести отделочные работы на потолке и уложить полы. Также необходимо отремонтировать и утеплить фасад, установить пандус, обновить крышу и утеплить чердак.



