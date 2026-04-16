Цены выросли и на часовую оплату, и на долгосрочные абонементы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Оставить машину на подземной стоянке у станции метро «Авиастроительная» в столице республики стало дороже: теперь за час придется заплатить 70 рублей, за 1—3 часа — 100 рублей, за 3—10 часов — 200 рублей, а стоянка на период до 14 часов обойдется в 250 рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани, ссылаясь на постановление.



Подняли цены и на ночной тариф — стоимость в период с 18:00 до 8:00 теперь составляет 120 рублей. Если машина простояла более чем сутки, итоговое время округляется до целого дня.



Также выросла стоимость постоянных абонементов. За месяц нужно заплатить 5500 рублей, за год — 54 тысячи рублей, за квартал — 15 тысяч рублей.



Подземный паркинг на Авиастрое открылся еще в 2022 году. Всего там помешается 189 авто.



Напомним, что стоимость намерены поднять не только на этой стоянке. Цена увеличится за парковку на улицах Профессора Нужина, Николая Столбова, Театральной, Муштари, Маяковского, Дзержинского, на площади Свободы и других участках.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.