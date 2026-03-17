Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Список из 42 многоквартирных домов, которые находятся в зоне повышенного риска подтопления, составили в Казани, сообщил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Ильсур Хисматуллин. Об этом сообщает официальный портал мэрии.

На участках из этого списка вывоз снега ведется в усиленном режиме, а на прилегающих территориях применяют метод ворошения, который помогает снегу таять быстрее. Также особое внимание уделено защите подвалов и технических помещений. Так как опасны не только талые, но и грунтовые воды, УК продолжит строительство дренажных систем и проведет ревизию работоспособности коммуникаций.

Также управляющие компании сформировали необходимые резервы, у них имеются 112 единиц насосного оборудования, свыше 500 трапов и более 2 тысячи мешков с песком. Для быстрого реагирования созданы 82 маневренные группы примерно в 300 человек.

Ранее сообщалось, что в Казани шестнадцать территорий могут оказаться в зоне риска весеннего паводка. В городе существует вероятность ухудшения паводковой обстановки в последней трети марта и начале апреля, когда ожидаются аномально высокие температуры. В зону подтопления могут попасть: Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка и Самосырово. Затопление может охватить площадь в 12,6 квадратного километра. В зону риска попадают 386 домов, где живут 1223 человека.

