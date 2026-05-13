В Казани убрали 23 парковки для арендованных электросамокатов
Новую схему размещения утвердили в исполкоме.
Из новой схемы размещения пунктов проката самокатов и велосипедов в Казани исключили 23 парковочных места. Изменения внесены исполкомом города, сообщили в мэрии.
Парковки убрали от парка имени Урицкого, набережной озера Кабан, парков «Комсомолец» и «Сосновая роща», парка Победы, бульвара «Ак Чәчәкләр».
Всего сейчас в городе имеется 1420 мест для парковки электросамокатов.
Ранее сообщалось, что электросамокаты и велосипеды, припаркованные с нарушениями, массово эвакуировали в Казани в ходе рейда. Нарушающий правила парковки транспорт эвакуировали с Фестивального бульвара, из сквера «Молодежный», с улиц Пушкина, Толстого, Маяковского, Бутлерова, из Ленинского сада, а также с участка возле Кремлевской набережной. Их отвезли на спецстоянку, откуда операторы смогут их забрать после уплаты штрафов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.