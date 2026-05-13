Новую схему размещения утвердили в исполкоме.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из новой схемы размещения пунктов проката самокатов и велосипедов в Казани исключили 23 парковочных места. Изменения внесены исполкомом города, сообщили в мэрии.

Парковки убрали от парка имени Урицкого, набережной озера Кабан, парков «Комсомолец» и «Сосновая роща», парка Победы, бульвара «Ак Чәчәкләр».

Всего сейчас в городе имеется 1420 мест для парковки электросамокатов.

Ранее сообщалось, что электросамокаты и велосипеды, припаркованные с нарушениями, массово эвакуировали в Казани в ходе рейда. Нарушающий правила парковки транспорт эвакуировали с Фестивального бульвара, из сквера «Молодежный», с улиц Пушкина, Толстого, Маяковского, Бутлерова, из Ленинского сада, а также с участка возле Кремлевской набережной. Их отвезли на спецстоянку, откуда операторы смогут их забрать после уплаты штрафов.

