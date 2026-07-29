В Казани во время авиационного праздника перекроют две улицы
Доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан» будет ограничен.
В татарстанской столице 1 августа состоится авиационный праздник «Я выбираю небо!» В этот день при необходимости перекроют две улицы: Сибгата Хакима и Бондаренко, сообщили в мэрии.
С10:00 до 22:00 перекроют обе стороны улицы Сибгата Хакима, на участке от пересечения с Декабристов до пересечения с Абсалямова. На Бодаренко проезд запретят от жилого дома №3 по Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима. Также будет ограничен доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».
Ранее сообщалось, что до конца сентября перекроют движение по улице Технической в Казани. Специалисты займутся размещением трассы хозяйственно-бытовой канализации.
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