Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» начались реставрационные работы. На них выделено около 800 миллионов рублей, сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Работы пройдут на четырех участках стен — пряслах: от Спасской до Юго-западной башни; от Преображенской до Пятигранной башни; от Пятигранной до Безымянной башни; от Безымянной до Северо-западной башни.

Рабочим предстоит укрепить фундаменты, сделать гидроизоляцию, восстановить кирпичные арки и боевые печуры. Кроме того планируется воссоздать историческую тёсовую кровлю на деревянных стойках, которая защищала защитников крепости от непогоды.

Ранее сообщалось, что за последние годы на реставрацию мечетей в Татарстане направили 1,82 миллиарда рублей. В планах 2026 года — реставрация одной из старейших деревянных мечетей Татарстана в деревне Асан-Елга Кукморского района и мечети в селе Шали Пестречинского района.

