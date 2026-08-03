Городская среда
3 августа 15:53
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В казанской гимназии появится столовая в тематике достопримечательностей города

В обновленном «кафе для младших классов» также разместят акустические панели для снижения шума в помещении.

В казанской гимназии появится столовая в тематике достопримечательностей города

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

За проект реконструкции столовой для младших классов в одной из гимназий Казани взялась главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева вместе с командой из специалиста Маши Маркеловой и гендиректора Департамента продовольствия и социального питания Казани Римы Мухамедшиной. В обеденном зале решили реализовать городскую тематику — вокруг столов разместят информацию о самых узнаваемых объектах столицы республики. Вместе с этим там будет размещены «кружочки хорошего тона», а именно правила поведения в столовой. Все изображения будут выполнены в детской графике.

«Например, возле изображения национальной библиотеки — краткая информация о ней, а в кружочке правило «В столовой веди себя тихо, как в библиотеке». или возле изображения центра семьи в кружочке правило — «За столом мы — семья, уважайте друг друга», — поделилась архитектор в соцсетях.

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Графику выполнила художница Света Панкратова, а герои «кружочков хорошего тона» стали творением Леры Стенкис. Позаботилась команда и о звуковом окружении во время обеда — в зале разместят акустические панели в виде облачков для уменьшения шума. Заботливым жестом стали подоконники из HPL-панелей (прочный слоистый пластик высокого давления), где ребята смогут выставлять свои поделки, не боясь испачкать поверхность. Эта традиция жила в гимназии до реконструкции, и архитекторы решили ее сохранить.

Ранее Валеева опубликовала рендеры нового терминала казанского аэропорта. В новом помещении уже активно ведутся отделочные работы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Котяков назвал популярные профессии ближайших семи лет

Спрос на специалистов всегда остается высоким.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.