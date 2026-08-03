В обновленном «кафе для младших классов» также разместят акустические панели для снижения шума в помещении.

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

За проект реконструкции столовой для младших классов в одной из гимназий Казани взялась главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева вместе с командой из специалиста Маши Маркеловой и гендиректора Департамента продовольствия и социального питания Казани Римы Мухамедшиной. В обеденном зале решили реализовать городскую тематику — вокруг столов разместят информацию о самых узнаваемых объектах столицы республики. Вместе с этим там будет размещены «кружочки хорошего тона», а именно правила поведения в столовой. Все изображения будут выполнены в детской графике.

«Например, возле изображения национальной библиотеки — краткая информация о ней, а в кружочке правило «В столовой веди себя тихо, как в библиотеке». или возле изображения центра семьи в кружочке правило — «За столом мы — семья, уважайте друг друга», — поделилась архитектор в соцсетях.

Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева» Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева» Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева» Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева» Автор фото: телеграм-канал «Архитектор Елена Валеева»

Графику выполнила художница Света Панкратова, а герои «кружочков хорошего тона» стали творением Леры Стенкис. Позаботилась команда и о звуковом окружении во время обеда — в зале разместят акустические панели в виде облачков для уменьшения шума. Заботливым жестом стали подоконники из HPL-панелей (прочный слоистый пластик высокого давления), где ребята смогут выставлять свои поделки, не боясь испачкать поверхность. Эта традиция жила в гимназии до реконструкции, и архитекторы решили ее сохранить.

Ранее Валеева опубликовала рендеры нового терминала казанского аэропорта. В новом помещении уже активно ведутся отделочные работы.

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