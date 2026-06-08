В Кроссе корпораций в Казани примут участие более 150 команд
Участников состязаний ждут 16 препятствий различной сложности.
В лесопарковой зоне озера Лебяжье в Казани 11 июня состоится экстремальный забег «Кросс корпораций», в котором примут участие более 150 команд крупных предприятий республики, органов государственной власти, подразделений исполкома города и образовательных учреждений, рассказал на аппаратном совещании глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.
Соревнования, которые пройдут в Казани уже в восьмой раз, предусматривают командный забег на дистанции три километра и преодоление 16 препятствий различной сложности. Среди них - рукоходы, переправы, барьеры, балансировочные конструкции и четырехметровая рампа в финале.
- Всем участникам соревнований – наши приветствия! Важно, чтобы командный настрой сохранялся не только во время соревнований, но и после них. Сейчас можно и правильно использовать такие соревнования, участвовать семьями, с друзьями. Будем и дальше это поддерживать, – пообещал мэр Казани Ильсур Метшин.
В программе также работа зоны для баскетбола и волейбола, фотозоны и фудкорта, занятия по йоге, конкурсы, интерактивные активности и концертная программа.
Лучшие команды в каждой категории наградят кубками, медалями и памятными подарками от партнеров мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее сообщалось, что часть Казани перекроют из-за соревнований по триатлону. Ограничения будут действовать несколько дней.
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