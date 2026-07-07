Городская среда
7 июля 18:05
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«Вечерняя Казань»

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В Нижнекамске откажутся от кондукторов в общественном транспорте

Систему изменят с 1 сентября.

В Нижнекамске откажутся от кондукторов в общественном транспорте

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Нижнекамск с 1 сентября полностью перейдет на интеллектуальную систему в общественном транспорте. Благодаря этому потребность в кондукторах отпадет, рассказал мэр Радмир Беляев.

«Нижнекамск стал первым городом в России, который заключил соглашение с компанией «Яндекс» в части общественного транспорта», - отметил градоначальник.

По его словам, интеллектуальная система призвана улучшить качество предоставления услуг для пассажиров автобусов и трамваев.

Ранее сообщалось, что более 200 мигрантов работают водителями троллейбусов и трамваев в Казани. Иностранцы помогают Метроэлектротрансу справиться с дефицитом кадров.

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