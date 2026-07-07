В Нижнекамске откажутся от кондукторов в общественном транспорте
Систему изменят с 1 сентября.
Нижнекамск с 1 сентября полностью перейдет на интеллектуальную систему в общественном транспорте. Благодаря этому потребность в кондукторах отпадет, рассказал мэр Радмир Беляев.
«Нижнекамск стал первым городом в России, который заключил соглашение с компанией «Яндекс» в части общественного транспорта», - отметил градоначальник.
По его словам, интеллектуальная система призвана улучшить качество предоставления услуг для пассажиров автобусов и трамваев.
Ранее сообщалось, что более 200 мигрантов работают водителями троллейбусов и трамваев в Казани. Иностранцы помогают Метроэлектротрансу справиться с дефицитом кадров.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.