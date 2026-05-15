На особо охраняемой территории парка «Савиново» на улице Гаврилова у побережья реки Казанки были высажены 20 пойменных черешчатых дубов.

Их саженцы выращивали из специально собранных желудей в питомнике редких и краснокнижных травянистых растений.

По словам члена совета Всероссийского общества охраны природы Татарстана Тимура Ескараева, дубов в Казани осталось мало. Деревья стареют, а самим им реинтродуцироваться сложно. Здесь нужна помощь людей.

Деревья помогут создать комфортную среду обитания для краснокнижных растений парка – ужовника обыкновенного, тайника яйцевидного, пальчатокоренника мясо-красного. Дубы помогут сформировать подходящую экосистему.

