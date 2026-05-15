В парке на улице Гаврилова в Казани посадили 20 дубов
Саженцы выращивали из желудей, собранных в питомнике.
На особо охраняемой территории парка «Савиново» на улице Гаврилова у побережья реки Казанки были высажены 20 пойменных черешчатых дубов.
Их саженцы выращивали из специально собранных желудей в питомнике редких и краснокнижных травянистых растений.
По словам члена совета Всероссийского общества охраны природы Татарстана Тимура Ескараева, дубов в Казани осталось мало. Деревья стареют, а самим им реинтродуцироваться сложно. Здесь нужна помощь людей.
Деревья помогут создать комфортную среду обитания для краснокнижных растений парка – ужовника обыкновенного, тайника яйцевидного, пальчатокоренника мясо-красного. Дубы помогут сформировать подходящую экосистему.
Ранее сообщалось, что Ильсур Метшин лично высадил 40 кедров у Северного вокзала в Казани. Градоначальнику помогала молодежь, участвующая в акции по озеленению общественных пространств.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.