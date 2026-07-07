В Татарстане одобрен проект реставрации дома-музея Каюма Насыри
Застройщиком выступает Нацмузей республики.
Проект реставрации «Дома, в котором жил и в 1902 году умер татарский просветитель Каюм Насыри» получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом говорится на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). Здание расположено на улице Парижской Коммуны, 35 в Казани.
Застройщик — Нацмузей Татарстана, а техзаказчик — ГБУ «Главстрой РТ». На работы планируется потратить более 40 миллионов рублей. Рабочим предстоит благоустроить территорию, реконструировать теплосети, наружные сети, сделать вентиляцию, водоснабжение и электрооборудование.
Помимо прочего планируется восстановить облик здания таким, каким он был в период 1970-х годов. На первом этаже там находятся мемориальная комната, выставочный зал, вестибюль, зона гардероба, касса с зоной сувенирной продукции, санузел. На втором — экспозиционно-выставочный зал, фойе, кабинет директора, комната сотрудников.
Ранее сообщалось, что реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена. Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
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