Работами занимается «Татавтодор».

Автор фото: tatarstan.er.ru

В селе Туйметкино Черемшанского района капитально отремонтируют мост, который был разрушен половодьем. Мост ведет через ручей, который берет начало от родника «Баш чишма». Работы ведет подрядная организация «Татавтодор».

Труба, которая будет уложена под мостом, уже доставлена. После завершения строительства моста планируют уложить асфальт до улицы Советской. Работники уже демонтировали старые коммуникации и заложили необходимые трубы. Основание залито монолитом и арматурой. Сейчас идет установка балок.

Ранее сообщалось, что дорогу на улице Маршрутной в Казани начали ремонтировать. Протяженность участка — полкилометра. Планируется отремонтировать тротуары общей площадью 760 «квадратов» с заменой 1050 погонных метров дорожного бортового камня и 590 погонных метров тротуарного бортового камня.

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