Городская среда
7 июля 12:04
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В татарстанском селе ремонтируют мост после половодья

Работами занимается «Татавтодор».

В татарстанском селе ремонтируют мост после половодья

Автор фото: tatarstan.er.ru

В селе Туйметкино Черемшанского района капитально отремонтируют мост, который был разрушен половодьем. Мост ведет через ручей, который берет начало от родника «Баш чишма». Работы ведет подрядная организация «Татавтодор».

Труба, которая будет уложена под мостом, уже доставлена. После завершения строительства моста планируют уложить асфальт до улицы Советской. Работники уже демонтировали старые коммуникации и заложили необходимые трубы. Основание залито монолитом и арматурой. Сейчас идет установка балок.

Ранее сообщалось, что дорогу на улице Маршрутной в Казани начали ремонтировать. Протяженность участка — полкилометра. Планируется отремонтировать тротуары общей площадью 760 «квадратов» с заменой 1050 погонных метров дорожного бортового камня и 590 погонных метров тротуарного бортового камня.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.