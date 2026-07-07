В Усадах под Казанью достроили жилой дом на 200 квартир
Госстройнадзор проверяет новое здание на соответствие проекту.
В жилом комплексе «Новый свет» в селе Усады завершено возведение жилого дома с 203 квартирами. На данный момент Госстройнадзор проверяет новое здание на соответствие проекту, сообщает пресс-служба ведомства.
Рядом с домом уже появилась детская площадка, а придомовую территорию благоустроили. Застройщиком объекта выступил ООО «СЗ «Близкий», техзаказчиком — ООО «АК БАРС Инжиниринг», генпордядчиком — ООО ПСК «АК БАРС Строй». Генеральным проектировщиком является ООО «ПМ-Ассистент».
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