Госстройнадзор проверяет новое здание на соответствие проекту.

Автор фото: Госстройнадзор РТ

В жилом комплексе «Новый свет» в селе Усады завершено возведение жилого дома с 203 квартирами. На данный момент Госстройнадзор проверяет новое здание на соответствие проекту, сообщает пресс-служба ведомства.

Рядом с домом уже появилась детская площадка, а придомовую территорию благоустроили. Застройщиком объекта выступил ООО «СЗ «Близкий», техзаказчиком — ООО «АК БАРС Инжиниринг», генпордядчиком — ООО ПСК «АК БАРС Строй». Генеральным проектировщиком является ООО «ПМ-Ассистент».

Ранее сообщалось, что строительство третьей очереди набережной Нижнего Кабана завершено на 69 процентов. На берегу озера уже активно высаживают растения.

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