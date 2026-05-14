Книги можно брать бесплатно, но просят возвращать или приносить свои взамен.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В Казани стало ещё больше мест, где можно почитать на свежем воздухе. Сразу восемь общественных пространств города пополнились уличными библиотеками. Это совместный проект дирекции парков и скверов и проекта «Приют Человека».

Мини-пункты с книгами теперь есть в сквере имени Аксёнова, Лядском саду, саду Фукса, парках «Калейдоскоп» и «Крылья Советов», у жилого комплекса «Весна», а также на Малом Чайковом озере и бульваре по улице Серова.

Все библиотеки работают по принципу буккроссинга: прочитал — отдай другому. В дирекции парков просят не забывать возвращать книги обратно или приносить свои. Так полки не опустеют и каждому достанется что-то интересное.

