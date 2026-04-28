Объекты культурного наследия хотят превратить в точки экономического развития.

Автор фото: kzn.ru

Татарстан до 2031 года планирует «отдать» инвесторам за рубль 41 объект культурного наследия. Об этом сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Это объекты, имеющие реальный потенциал для зарабатывания средств.

За последние годы удалось вовлечь в хозяйственный оборот 25 исторических объектов.

На данный момент ремонтно‑инвестиционные работы за счёт частных инвестиций ведутся на 14 объектах, а шесть объектов находятся на стадии проектирования — для них выделяются финансовые средства.

Чтобы стимулировать бизнес вкладывать средства в восстановление исторических зданий, власти предлагают выгодные условия. Например, земельный участок на время реставрации передаётся инвестору за 1 рубль в год, а после завершения работ инвестор может выкупить участок по льготной цене.

Хотя такие инвестиции требуют длительного срока окупаемости. На это понадобится как минимум 6—8 лет.

Ранее мы писали, что в 2026 году на обновление городской среды в республике потратят 2,6 миллиарда рублей, в результате появится 51 новый объект. Среди этих объектов шесть - это победители всероссийского конкурса лучших проектов 2025 года, в рамках него было выделено 866 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.