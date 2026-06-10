Городская среда
10 июня 13:48
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«Вечерняя Казань»

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Во время саммита АСЕАН на Казанке ограничат движение судов

Запрет будет действовать с 17 по 19 июня.

Во время саммита АСЕАН на Казанке ограничат движение судов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани введут временные ограничения на ряде участков Казанки. Нельзя будет кататься на маломерных, прогулочных, парусных и спортивных судах. Меры действуют 00:00 17 июня до 24:00 19 июня (во время проведения саммита Россия - АСЕАН). Постановление принято Кабмином Татарстана в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города во время проведения международного события.

Запрет заработает на участке реки Казанки от Третьей транспортной дамбы до Кировской дамбы. В том числе нельзя кататься на гидроциклах, байдарках, гребных лодках.

Ранее сообщалось, что с 14 по 20 июня в Казани вводят масштабные ограничения движения транспорта. Меры коснутся огромного числа улиц. Они затронут в том числе СИМ и роботов-доставщиков.

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