За лихачами на электросамокатах этой весной в Казани начнут следить строже
С открытием нового сезона любой житель сможет пожаловаться на нарушителя через бота, а в случае повреждений ущерб покроет страховка от сервиса.
Уже 15 апреля в столице республики стартует сезон электросамокатов — на улицах появятся не менее 3,5 тысячи СИМов модели Ninebot S90L от «Юрент». Теперь на каждом устройстве появились поворотники и индивидуальные номера, которые помогут избежать частых ДТП на зебре. Более того, теперь с помощью сотового оператора приложение «Юрент» будет блокировать несовершеннолетних, пытающихся прокатиться на самокате. Об этом сообщает пресс-служба шеринга.
Любителей СИМов в Казани продолжат учить ПДД в «Школе безопасного вождения» от «Юрент». Перед поездкой пользователям будет предложено пройти тестирование из 10 вопросов. За соблюдением правил будут следить камеры наблюдения и совместные рейды с ГИБДД. Теперь каждый желающий может сообщить о лихаче на самокате с помощью бота «Юрент» @pdd_urent_bot. Для этого нарушителя надо сфотографировать вместе с номером устройства, а также указать, где и когда это произошло.
Сервис продолжает страховать пешеходов при каждой поездке. В случае получения ущерба максимальная сумма компенсации может составить 900 тысяч рублей.
Казанцы уже привыкли к такому виду транспорта — в прошлом сезоне они использовали его для своих бытовых поездок от остановки до дома и работы. При этом аварийность передвижения на электросамокатах сильно снизилась — почти все сеансы завершились без инцидентов, а их общее количество сократилось практически на 40 процентов. Этого получилось достичь благодаря соглашению «Юрент» и администрации Казани, в котором указаны правила работы кикшеринга.
Также в столице республики в этом сезоне будут действовать «медленные зоны» — парк имени Горького, Кремлевская набережная, бульвар на Фучика, улица Декабристов. На некоторых магистралях и пешеходных улицах передвижение на самокатах будет запрещено в принципе.
Ранее сообщалось, что в список регионов, где с января по март произошло больше всего ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, Татарстан не попал. Трое человек по всей России погибло в таких авариях.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
