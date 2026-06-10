Казанцы покажут четыре постановки на прославленной сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Автор фото: соцсети КАБРДТ им. В.И.Качалова

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» одного из ведущих коллективов Татарстана - КАБРДТ им. В.И. Качалова пройдут с 11 по 14 июня при поддержке ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации. Руководителем театра долгие годы является Александр Славутский, художественный руководитель-директор театра, народный артист РФ и РТ, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, премии правительства РФ им. Ф. Волкова, национальной театральной премии «Золотая маска».

В гастрольной афише - спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, Николая Васильевича Гоголя, Жана Ануя и Василия Шкваркина: от вечного вопроса «быть или не быть» до тонкой комедии, интриг, иронии и тёплых историй о любви, семье и надежде.

11 июня на сцене «Балтийского дома» - трагедия Уильяма Шекспира «Гамлет» в постановке Александра Славутского. А 12 июня качаловцы покажут комедию Жана Ануя «Бал воров» в постановке Ильи Славутского. Зрителей ждет изящная театральная игра с интригами, разоблачениями, неожиданными поворотами и тонкой иронией.

Автор фото: соцсети КАРБДТ им. В.И. Качалова

Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» в постановке Александра Славутского пройдет 13 июня. В этой версии гоголевский сюжет становится не только острым и узнаваемым театральным высказыванием, но и разговором о совести, человеческих поступках и ответственности перед самим собой. Спектакль напоминает: рано или поздно каждый остается один на один с самым строгим судьей - собственной совестью.

Автор фото: соцсети КАРБДТ им. В.И. Качалова

Последний гастрольный спектакль качаловцев – комедия Василия Шкваркина «Чужой ребенок» в постановке Александра Славутского, ее представят 14 июня. Пьеса написана в 1933 году и в советское время была настоящим театральным хитом, а сегодня звучит как теплая искренняя история о любви, семье и поиске счастья. Спектакль с живым музыкальным сопровождением возвращает зрителя к простой, но очень важной вере в лучшее, ведь даже в сложные времена человек хочет любить и быть счастливым.

Автор фото: соцсети КАРБДТ им. В.И. Качалова

Под занавес своего 235-го театрального сезона Качаловский театр устраивает традиционную экскурсию-променад по местам, связанным с историей казанского, одного из старейших в России, театра. Экскурсия начнется 14 июня в 16 часов на площади Свободы (сбор у памятника Владимиру Ленину), а завершится в Театральном музее КАРБДТ. На этой прогулке узнаете важные факты из истории русского драматического театра в Казани, интереснейшие театральные легенды, а также пройдете той самой дорогой, которая вела юного Василия Качалова в Городской театр. Эта экскурсия - еще и рассказ о первых театральных представлениях, школьном и гимназическом театре, выдающихся антрепренерах и артистах XIX столетия, многочисленных пожарах театра, которые становились для Казани настоящей катастрофой. Количество мест ограничено. Заказ билетов здесь.

Театр-фестиваль «Балтийский дом» – это уникальная творческая структура, в этом году бывшему Ленкому исполняется 90 лет, слоган юбилейного года «Балтийский дом» - это про любовь». Здесь в 1949 году свою творческую карьеру в Ленинграде начал режиссер Георгий Товстоногов. В труппе работали прекрасные актеры: Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Алла Балтер, Эммануил Виторган, Лариса Малеванная, Олег Даль и многие другие. В разные годы работали прославленные режиссеры Павел Хомский, Ролан Быков, Кама Гинкас, Генриетта Яновская. С 1971 по 1983 год театр возглавлял режиссер Геннадий Опорков, многие зрители и сегодня помнят его спектакли «С любимыми не расставайтесь», «Утиная охота», «Последние», «Чайка». На сцене легендарного театра были сыграны спектакли выдающихся режиссеров Эймунтаса Някрошюса, Камы Гинкаса, Люка Персиваля, Юрия Любимова, Марка Захарова, Валерия Фокина, Андрея Могучего и многих других.

Автор фото: соцсети КАРБДТ им. В.И. Качалова

Сегодня «Балтийский дом» - один из ведущих творческих коллективов Санкт-Петербурга и центр международной театральной культуры. В труппе «Балтийского дома» - легенды театральной сцены Петербурга: народные артисты России Татьяна Пилецкая и Вадим Яковлев, заслуженные артисты России Валерий Соловьев, Анатолий Дубанов, Дарья Юргенс, Ирина Конопацкая, Наталья Нестерова, Клавдия Белова и Валентина Виноградова; артисты — звезды театра Наталья Парашкина, Константин Анисимов, Юрий Елагин, Егор Лесников, Роман Дряблов, Анна Щетинина, Мария Лысюк, Арсений Воробьев, Елена Карпова, Варвара Маркевич, Анастасия Подосинникова, Виктория Зайцева, Олег Коробкин и другие.

Желаем большого успеха казанским артистам на этой прославленной сцене!