Имена победителей VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo объявили на Исторической сцене Большого театра в Москве. Событие объединило артистов из 11 стран — от Бразилии до Ливана, от ЮАР до Беларуси.

По традиции приветствие участникам и гостям премии BRAVO (БРАВО) направил президент России Владимир Путин: «Ваш яркий, впечатляющий проект по праву пользуется заинтересованным вниманием знатоков и любителей искусства, щедро дарит им радость встречи с признанными мировыми звездами и молодыми, талантливыми артистами. Объединяя участников из России и многих зарубежных государств, премия BRAVO (БРАВО) служит развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов». Телеграмму от главы государства со сцены зачитала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, добавив: «Музыка с нами говорит языком уважения, доверия, взаимопонимания. <…> Мы признательны странам, которые прислали своих представителей на премию, которые еще раз своим участием подчеркивают многополярность культурного пространства и одновременно важность сохранения национальных традиций каждой страны».

Позолоченная буква «В», стилизованная под скрипичный ключ, на постаменте из серпентина была вручена исполнителям в 22 номинациях.

Обладателем премии в номинации «Балет года» стал спектакль Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля «Лебединое озеро» в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева. За наградой на сцену вышли главный дирижер ТАГТОиБ им. М. Джалиля, музыкальный руководитель постановки Андрей Аниханов и хореограф-постановщик народный артист СССР и РФ Владимир Васильев. Также Владимир Викторович был удостоен премии в номинации «За вклад в мировую музыкальную культуру».

Лауреатами и участниками церемонии вручения премии «BraVo»-2026 стали звезды мировой сцены – народный артист России, Татарстана и Башкортостана бас-баритон Ильдар Абдразаков (номинация «Лучший классический мужской вокал», сопрано Диляра Идрисова («Лучший классический женский вокал»). Уроженка Казани сопрано Аида Гарифуллина (номинация «Мировая звезда»), Денис Мацуев (номинация «Классическая композиция в современном исполнении»), пианист Владимир Вишневский («Открытие года») и другие.

На торжественном вечере, который 14 апреля прошел в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под управлением Павла Сорокина, на сцену Большого театра с номерами, иллюстрирующими лучшие образцы классической музыки, вышли прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова, бразильская балетная пара Аманда Гомес и Вагнер Карвальо (заслуженные артисты Республики Татарстан, премьеры балетной труппы ТАГТОиБ им. М.Джалиля представили вниманию публики фрагмент из казанского «Лебединого озера»), российский артист балета Артемий Беляков, меццо-сопрано из Белоруссии Дарья Горожанко, российская оперная певица, меццо-сопрано Агунда Кулаева, народный артист РФ Дмитрий Маликов, а также скрипачка из Донецка Мария Полозова, выступающая под патронажем члена совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрия Киселева.

Независимая общественная награда - премия BRAVO (БРАВО) — одно из крупнейших событий в мире классической музыки. Она вручается ежегодно с 2018 года. Как отмечают организаторы, премия «служит мостом между культурами, объединяя талантливых артистов из десятков стран мира и делая классическое искусство ближе для широкой аудитории».

Напомним, премьера спектакля «Лебединое озеро» П.И. Чайковского в хореографии и постановке легенды мирового балета Владимира Викторовича Васильева состоялась на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля 17 апреля 2025 года.

Васильев выступил не только как хореограф-постановщик, но и как автор либретто и художник-сценограф: в основу оформления легли его живописные работы. Ассистентом художника по компьютерной графике стал Эрик Исламов (Москва), художник по костюмам – Татьяна Кондрычина (Москва). Ассистентами балетмейстера выступили ведущие солисты театра Аманда Гомес и Михаил Тимаев; музыкальный руководитель и дирижер – Андрей Аниханов. К 85-летнему юбилею Владимира Васильева спектакль был показан 22 апреля 2025 на Исторической сцене Большого театра России, запись постановки транслировалась телеканалом «Россия-Культура».

Горячо поздравляем главный музыкальный театр Республики Татарстан с заслуженным успехом! Воистину, браво!