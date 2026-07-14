Два дня – два спектакля: «Трибунал» и «Маскарад», и оба нестандартные. Затем в гости в Брест с ответным визитом отправится и Камаловский театр – на ХХХ международный театральный фестиваль «Белая Вежа».

Автор фото: БАДТ

21 июля Брестский академический театр драмы покажет постановку 2024 года «Трибунал» по трагикомедии классика белорусской литературы Андрея Макаёнка в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Александра Козака.

Автор фото: БАДТ

Поставленный в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков спектакль «Трибунал» - это история о семейных узах, которые рвутся под тяжестью войны, и о том, на какие жертвы идут люди ради спасения близких и своего народа. В спектакле лубочный комизм персонажей переплетается с трагедией оккупации.

Автор фото: БАДТ

Спойлер: во время Великой Отечественной Войны отец семейства неожиданно принимает сторону врага. Жена и дети в ужасе от такого предательства: почему добрый мягкий отец внезапно пошел против своего народа? Как поступить в этой ситуации - вмешаться и устроить изменнику Родины семейный трибунал?

Автор фото: БАДТ

«Трибунал» высоко оценен публикой и критикой, на Республиканском театральном фестивале «Перамога» в Минске он получил награду в номинации «Лучший спектакль театра драмы». Постановка идет на русском и белорусском языках с использованием местного диалекта.

Автор фото: БАДТ

Брестский театр драмы на Большой сцене ТАГТ им. Г Камала А 22 июля представит «Маскарад», премьера которого состоялась в октябре 2025 года. Это дерзкое, современное и яркое прочтение Лермонтова – провокация и призыв к диалогу. В спектакле как в зеркале отразились страсти современной эпохи. «Маскарад» поставил московский режиссер Сергея Щедрина, в команду создателей также вошли автор сценографии Михаил Гербер (Москва), художник по свету Геннадий Хуммедов (Ярославль), хореограф Илья Оши (Москва) и композитор Анатолий RIP (Вологда). Уточним, что спектакль «Маскарад» поставлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны». Спектакль длится три часа с одним антрактом.

Приняв на своей сцене дружеский коллектив Брестского академического театра драмы камаловцы, как говорится, в долгу не останутся и отправится в Республику Беларусь с ответным визитом. ТАГТ им.Г.Камала примет участие в ХХХ Международном театральном фестивале «Белая Вежа», который пройдет в Бресте с 10 по 19 сентября. Авторитетный форум за три десятилетия объединил на белорусской земле артистов из более чем 60 стран, показав 770 спектаклей. В 2026 году на юбилейный форум приедут коллективы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана, они покажут 31 спектакль.

В рамках фестиваля «Белая Вежа» на малой сцене БАДТ 13 сентября камаловцы покажут спектакль «Кукуруза души моей» в постановке главного режиссера театра Фарида Бикчантаева (он также выступил в нем в качестве сценографа и музыкального оформителя).

И коли речь зашла о поездках, то в сентябре камаловцам предстоят большие гастроли с 22 по 27 сентября в Москве – в Государственном академическом Малом театре России! На его Исторической сцене и на его же сцене, что на Большой Ордынке, камаловцы сыграют «Башмачки», «Музей невинности», «Альфия Афзалова. Путь в вечность», «Ситцевая свадьба», «Матери ждут сыновей», «Старик из деревни Альдермеш».

Автор фото: БАДТ Автор фото: БАДТ Автор фото: БАДТ Автор фото: БАДТ Автор фото: БАДТ

Ну, а новый 2026/2027 сезон театр имени Галиаскара Камала по традиции откроет показом 14 и 15 августа любимой народом постановкой - спектаклем-талисманом «Голубая шаль». До конца последнего летнего месяца зрителей ожидает пир духа: в режиме марафона театр представит публике все недавние премьеры. Запоминайте: «Туган Батыр» (16 августа), «Ашик-Кериб» (20 августа), «Шурале. Не ждали?» (22 августа), «Старик из деревни Альдермеш» (22 и 25 августа), «Преступник со справкой» (26 августа), «Джаудат и Зубаржат» (27 августа), обладатель Тукаевской премии-2026 «Возвращение Тукая» (27 августа), «Тысяча и одна ночь» (29 августа), а между ними – и другие полюбившиеся зрителю постановки («Пепел», «Ситцевая свадьба», «Чертов тост», вербитим «Я не вернусь», «И это жизнь?», «Пять вечеров»).

А в день республики 30 августа на Камаловской сцене будет звенеть настоящий народный праздник - яркий, веселый мюзикл «Башмачки»!