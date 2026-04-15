В Казани, Санкт-Петербурге и Краснодаре состоялась всероссийская премьера киноверсии балета Фарида Яруллина «Шурале» в рамках проекта «Театр в кино». Начиная с 15 апреля фильм транслируется в 300 кинотеатрах более чем в 70 городах России.

Выход на большие экраны этой ленты стартовал в преддверии 140-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, который Россия вместе с Татарстаном отметят 26 апреля. Побывавшая на премьере редактор отдела культуры «Вечерней Казани» делится подробностями.

Киноверсия первого татарского балета о лесном духе, девушке-птице и храбром юноше снята Татарским театром оперы и балета имени Мусы Джалиля совместно с телеканалом «Россия-Культура» в 2024 году. Главные партии исполнили заслуженные артисты Республики Татарстан Аманда Гомес (Сююмбике), Антон Полодюк (Былтыр) и Вагнер Карвальо (Шурале). Спектакль уже успели не так давно показать на телеэкране, и он вызвал горячий отклик: после просмотра многие захотели воочию увидеть «Шурале» на театральной сцене. Такая возможность вскоре представится на XXXIX Международном фестивале классического балета им. Рудольфа Нуриева, который пройдет в Казани с 12 по 31 мая.

На премьеру в Казань приехали шеф-редактор телеканала «Россия-Культура» Владимир Челядинов, режиссер киноверсии Вадим Киселев и куратор федерального проекта «Театр в кино» Екатерина Жутаутайте.

Отметим, что проект «Театр в кино» стартовал в 2023 году. Главный акцент – на отечественные спектакли, получившие признание зрителей и критиков, либо выдающиеся премьеры. Отличительная особенность проекта – широкий федеральный прокат и высокопрофессиональная съемка специально для больших современных экранов. Проект, слоган которого «Театр становится ближе, театр становится доступнее», создает единое культурное пространство, выводя театры за рамки городов и регионов и делая доступными постановки ведущих российских театров для зрителей по всей России.

Перед началом сеанса слово предоставили художественному руководителю балетной труппы ТАГТОиБ им. М. Джалиля заслуженному артисту России и Татарстана Владимиру Яковлеву:

- Замечательно, что фильм-балет выходит на многомиллионную аудиторию именно в канун 140-летия нашего великого поэта Габдуллы Тукая. Основанный на сказочной поэме Тукая балет «Шурале» не только визитная карточка нашего театра. Это первый национальный спектакль, который дал толчок к развитию балета в ТАССР. Только после него театр стал называться театром оперы и балета. Поэтому для нас этот спектакль очень дорог и ценен.



По словам Яковлева, впервые идея балета возникла в 1939 году, когда молодой композитор Фарид Яруллин представил театральной комиссии музыку, на которую и решили поставить балет. Тем более что в 1940-м вышло постановление о проведении декады татарского искусства в Москве, на которой новый национальный балет планировали представить в июне 1941-го…

Первоначально на постановку «Шурале» пригласили известного балетмейстера Леонида Якобсона из Ленинграда, он должен был ставить первый и третий акты, а второй (деревенский) – Гай Тагиров. Однако Якобсон заявил, что будет ставить только сам, он изменил либретто и даже настоял, чтобы Яруллина внес ряд изменений в клавир.



- Война перекроила жизнь и планы. Фарид Яруллин ушел защищать Родину, а в 1943 году погиб на Белорусском фронте. В дальнейшем предпринимались попытки поставить «Шурале» на татарской сцене, но документальных свидетельств о них не осталось. Однако в 1950 году Якобсон поставил «Шурале» на сцене Кировского театра (ныне Мариинский театр), - продолжил Яковлев, - и, что интересно, сразу три состава исполнителей, балетмейстер плюс дирижер получили Сталинскую премию! Это уникальный случай. И после этого балет «Шурале» поставили фактически во всех городах Советского Союза и даже за рубежом. А к нам в Казань спектакль вернулся в 1970 году, его поставил хореограф Юрий Дружинин, который хорошо знал Якобсона, спектакль был обновлен в 1986-м. Новую постановку «Шурале» создали в 2000 году, она до сих пор в репертуаре театра (подчеркнем, что художественным руководителем постановки выступил именно Владимир Яковлев. – «ВК»), таким образом, «Шурале» не сходит с казанской сцены уже 56 лет. Показывают ее часто, и в зале всегда аншлаг, потому что спектакль понятен зрителю любого возраста. В наши дни «Шурале» идет только в ТАГТ имени Мусы Джалиля и в Мариинском театре (очень редко, один-два раза в сезон. – «ВК»), и я считаю проект «Театр в кино» превосходной идеей: все в Казань приехать не могут, но с помощью кинематографа у людей есть возможность увидеть наш балет.

Затем гостей на премьерном сеансе приветствовал шеф-редактор телеканала «Культура» Владимир Челядинов:

- Уважаемые друзья, я смотрю на ваши радостные лица и вспоминаю слова Федора Ивановича Шаляпина: «Талант необходим не только для того, чтобы играть на сцене, талант необходим для того, чтобы жить». Благодаря проекту «Театр в кино» мы с вами проживаем счастливые часы нашей жизни. За последние годы телеканал «Культура» снял ряд оперных и балетных шедевров мировой и национальной классики, включая девять казанских постановок, которые вошли в историю мировой музыкальной культуры. А вот об опере Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» Татарского театра хочу сказать особо. Эта постановка получила почетный прайм-тайм на нашем канале и была показана в одну из главных государственных праздничных дат – в День народного единства в 2025 году. Мне приятно сообщить, что эта программа получила очень высокий рейтинг. А с 15 апреля все граждане России станут свидетелями еще одного шедевра, который выходит на широкий экран, – балета «Шурале». Пользуясь случаем, хочу анонсировать оперу замечательного композитора Резеды Ахияровой «Любовь поэта», которую «Культура» покажет 26 апреля. Казанский музыкальный театр всегда находит чем удивить и порадовать зрителей, огромная заслуга в этом директора Рауфаля Мухаметзянова и всей его профессиональной дружной команды.

Поделился своими ощущениями и премьер казанской балетной труппы, исполнитель партии Былтыра в фильме-балете «Шурале» Антон Полодюк:

- После окончания Казанского хореографического училища меня приняли в штат театра, и всего через два года я станцевал партию Былтыра. Это моя первая ведущая партия, и она останется со мной на всю жизнь. По молодости лет я не слишком вникал в особенности драматизма и психологизма роли, больше заботясь о технике исполнения, но за 15 лет, станцевав не менее тридцати раз партию Былтыра, я глубоко проникся образом своего героя. Смелый и благородный, он отважился пойти в запретный лес, куда другие юноши боялись идти, а Былтыр — пошел и сразился с нечистью, защитил Сююмбике. И произошла красивая история любви. Особенно для меня важен третий акт, в котором мой герой поджигает лесную нечисть и прорывается с любимой на руках сквозь огонь. И я ловлю себя на мысли, что реально проживаю эту битву добра со злом! Существовать в этом спектакле – подарок для артиста, потому что гениальная музыка Фарида Яруллина трогает до глубины души, и даже не принадлежащий к татарской культуре человек полностью проникается ее красотой. Не зря в других городах, например в Санкт-Петербурге, балет «Шурале» называют «татарским «Лебединым озером»! Отдельно скажу о проекте «Театр в кино»: это великолепная возможность познакомиться с национальным шедевром, даже если в вашем городе нет музыкального театра или у человека нет возможности купить билет в театр. Именно на большом экране зритель видит разные ракурсы, в деталях мимику, костюмы, наши эмоции. И даже просто капелька пота на лбу показывает, как мы, артисты, выкладываемся (ведь балет — это адский труд).

Поделился особенностями съемки со зрителями и режиссер фильма-балета «Шурале» Владимир Киселев. Он рассказал, что съемка ведется два дня: сначала записывается спектакль со зрителями (он-то и становится базой), потом – без публики, когда снимаются крупные планы, эмоции, различные ракурсы, уделяется внимание пантомиме и в целом драматургии.

- Мы обязаны проявить максимальную деликатность, чтобы не нарушить общий замысел хореографии и композитора и не повлиять своим монтажом на восприятие балета зрителем. Настоящим чудом мы посчитали совершенно непредсказуемый момент, когда в третьем акте на белое платье исполнительницы партии Сююмбике неожиданно села… бабочка!



Кстати, сюрпризом для казанских зрителей фильма-балета «Шурале» станет появление в «Синема 5» Аманды Гомес, которая выступит с приветственным словом перед началом сеанса 25 апреля — в преддверии Дня родного языка.

Добавим, что в эти дни в ТАГТОиБ им. М. Джалиля по заказу Союза театральных деятелей РФ ведется съемка оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике» для золотого фонда театральных постановок России. А кроме того, как сообщил нам шеф-редактор телеканала «Культура», уже идут переговоры о том, чтобы показать балеты «Лебединое озеро» в постановке Владимира Васильева и «Грек Зорба» в постановке Леонида Мясина.

И еще одна важная новость: 14 апреля на исторической сцене Большого театра на церемонии VIII музыкальной премии BraVo за выдающиеся достижения в области классического искусства в номинации «Балет года» вручили ТАГТ им. М. Джалиля за спектакль «Лебединое озеро» в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева. Участникам статусного мероприятия направил приветствие президент России Владимир Путин, со сцены его зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также среди лауреатов премии — народный артист России, Татарстана и Башкортостана Ильдар Абдразаков и заслуженная артистка РФ и РТ оперная певица Аида Гарифуллина.