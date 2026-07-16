После литургии, которую возглавит владыка Кирилл, и крестного хода в программе молодежного храма колокольный марафон, ярмарка, шоу пузырей, концерт и семейные развлечения. Торжества пройдут в историческом центре столицы РТ на улице Япеева.

Автор фото: соцсети храма Сергия Радонежского

Уникально, что после возвращения здания в лоно РПЦ и его реставрации, приход храма сформировался преимущественно из православной молодежи и людей, которым немного за 40 (даже в своем аккаунте храм позиционирует себя именно как молодежный). Люди они активные, открытые, здесь все время происходят события – то в паломническую поездку отправятся, то день рождения отмечают или совместно трудятся над значимым социальным проектом. И это не закрытое сообщество! Вот поэтому от всего сердца община приглашает горожан с 17 по 19 июля отметить престольный праздник храма преподобного Сергия Радонежского, расположенного на улице Япеева, 2, в атмосфере радости, общения и творчества.

Автор фото: соцсети храма Сергия Радонежского

Интересно будет каждому: детей ждут игры и творческие площадки, взрослых - мастер-классы и общение, молодежь - музыка, танцы и теплая атмосфера, а всех без исключения - вкусная общая трапеза.

Традиция отмечать престольный праздник всем миром зародилась в этом храме семь лет назад. Да так пришлась эта традиция по сердцу, что теперь многие казанцы приезжают со всех концов города отметить этот светлый день целыми семьями. Обычно тут очень много детей, вот и на этот раз к празднику для них подготовлена специальная программа.

Автор фото: соцсети храма Сергия Радонежского

А еще это замечательная возможность для любого человека увидеть, как в конце первой четверти ХХI века проходят современные вечера в дни больших церковных праздников, продолжающие молитву в храме и объединяющие людей. И не только увидеть, но и включиться в событие.

- Мы искренне приветствуем каждого гостя. Для нас престольный праздник - возможность открыть дверь всем, кто хочет прикоснуться к православной традиции, ощутить особую атмосферу любви и единения, которая возникает, когда люди встречаются и находятся вместе, - отмечает настоятель Сергиевского прихода иерей Артемий Лушкин (также он является председателем Молодежного отдела Казанской епархии). - Исторически в престольные праздники люди после совместной молитвы на богослужениях не расходились по домам, а устраивали праздничные трапезы, радовались, веселились, шумно гуляли всем селом или слободой. Наша Сергиевская церковь при Ложкинской богадельне в прошлом также находилась в центре городских событий, становилась центром притяжения самых разных людей. Мы возрождаем и продолжаем добрые традиции и приглашаем прихожан казанских храмов, жителей Казани и гостей города разделить с нами радость престольного торжества. Молитвенно прославим преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, и постараемся исполнить его наставление - будем спасаться любовью и единением. День преподобного Сергия Радонежского - особенный для каждого, кто любит наш храм. В этот день мы собираемся как одна большая семья, вместе готовимся к празднику, украшая храм и его территорию, а потом встречаем гостей и благодарим Бога за возможность быть рядом.

Начнется праздник с совместной молитвы за Божественной литургией в субботу 18 июля. Утреннее богослужение возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. По окончании литургии будет совершен крестный ход.

Автор фото: соцсети храма Сергия Радонежского

Вечером 19 июля пройдет долгожданный творческий семейный праздник для всех возрастов (начало в 18 часов). Действие развернется во внутреннем дворе храма. Главными событиями вечера станут выступления казанских музыкантов. Так, на импровизированную сцену выйдет казанская кавер-группа «Глагол Гагарина» (Казань). Отметим, что коллектив не просто играет каверы, а создает авторские аранжировки, придавая им новое звучание через драйв барабанов, соло гитары, переливы саксофона и звуки скрипки.

Автор фото: соцсети храма Сергия Радонежского

Также в программе праздника выступления воспитанников воскресной школы при храме. Детишек ждут игровая программа, шоу аниматоров и всеми любимое шоу мыльных пузырей, а также – научное шоу! Также на площадке развернется благотворительная ярмарка изделий ручной работы в поддержку сельского храма Иоанна Златоуста в селе Ивановское Верхнеуслонского района РТ, который приход взял под свою опеку. Уже в августе начнется следующий этап противоаварийных работ и, конечно, вырученные на ярмарке средства очень пригодятся в этом благом деле.

Автор фото: соцсети храма Сергия Радонежского

Отметим, что в комплексе Сергиевской церкви действует молодежное пространство «Азбука», которое очень активно участвует в жизни прихода, регулярно проводит просветительские мероприятия и разнообразные тематические встречи. И здесь особенно заметно, как сильны семейные традиции.

- Сегодня особенно важно говорить с молодежью о семье не только в теории, но и через живой опыт православных супругов. Мы показываем, что православная семья - это не красивый идеал из книг, а реальность, в которой живут наши современники, - отмечал совсем недавно, в День семьи, любви и верности, настоятель храма. - Очень важно, чтобы молодые люди могли услышать честные истории семей, задать волнующие вопросы и увидеть, что крепкая семья строится на любви ко Христу, взаимном доверии, терпении и ежедневном труде друг для друга. И многие события, проходящие в храме Сергия Радонежского, становятся свидетельством того, что современная православная молодежь стремится не только сохранять добрые традиции, но и создавать живое пространство для общения, взаимной поддержки и совместного служения.

Автор фото: соцсети храма Сергия Радонежского

Расписание праздничных дней в храме Сергия Радонежского: 17 июля: Всенощное бдение с акафистом (16:30); 18 июля: в день памяти преподобного Сергия Радонежского – в престольный праздник казанского храма – архиерейскую Божественную литургию возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, затем – крестный ход; 19 июля – в 17:00 – марафон колокольного звона, с 18:00 – разнообразная праздничная программа.

Автор фото: соцсети храма Сергия Радонежского

Интересный факт. В храме преподобного Сергия Радонежского с приделами в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и святого мученика Феодора Черниговского в самом центре Казани находится уникальная и единственная в мире коллекция (186) старинных икон Пресвятой Богородицы, а первая среди чтимых образов – Божия Матерь «Всеблаженная» («Паммакаритста»), которая до Октябрьской революции 1917 года занимала место утраченной святыни - Казанской иконы Богородицы. Долгое время считалось, что «Паммакариста» была утеряна в 1930-е годы в период гонений на Церковь, когда новые власти изымали все принадлежащее храмам имущество. Однако не столь давно икону обнаружили в хранилище Национального музея Республики Татарстан (впервые ее представили широкой общественности на знаковой выставке в ГМИИ РТ «Чудотворный Казанский образ Богоматери» в 2016 году). Оказалось, что за время пребывания в музее икона никогда не выставлялась из-за отсутствия соответствующих ее уровню ценности условий экспонирования.