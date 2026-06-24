О социальном театре в Татарстане и России пойдет речь на круглом столе с участием ректора ГИТИС Григория Заславского. Кажется, проект фонда «Живой город» становится реальной альтернативой в условиях «отмененных» каникул на море?

Автор фото: фонд «Живой город»

Круглый стол «Социальный театр в Татарстане и России: пути развития» от фонда «Живой город» при поддержке Общественной палаты РТ пройдет 25 июня. Специалисты и эксперты направления расскажут о своем опыте и актуальных практиках, озвучат текущие проблемы и поделятся планами и ожиданиями от развития сферы. Среди участников круглого стола — ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, сооснователь фонда «Живой город» Инна Яркова, режиссер Туфан Имамутдинов, руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова, куратор направления «Социальный театр» на театральной площадке MOÑ Анжелика Фатхуллина, режиссер, хореограф Ильдар Алекбаев, руководитель литературно-драматургической части Казанского ТЮЗа Лейсан Фаизова. Модератор — театральный куратор и критик, куратор магистратуры ГИТИСа «Социальный театр» Анна Шалунова. Вход свободный по регистрации.

Автор фото: фонд «Живой город»

А уже 28 июня на театральной площадке MOÑ пройдут показы спектаклей, созданных в результате театрально-педагогического проекта «Видимо-невидимо». В 2026 году проект реализует фонд «Живой город» при поддержке министерства культуры РТ, министерства образования и науки РТ и администрации Муслюмовского района РТ. В 2026 году по результатам опен-колла в проекте приняли участие школьники сел Муслюмово Муслюмовского района и Рождествено Лаишевского района. Спектакли со своими подопечными поставили режиссеры Эльдар Изетов и Влада Булыгина из Санкт-Петербурга, Камилла Магомедова из Екатеринбурга, а также специалисты из Казани — режиссер Талия Тухфатуллина, драматург Зулейха Камалова и художница Арина Тагирова. Показы проходят 24 и 25 июня непосредственно в селах — для родственников, учителей и друзей подростков. Кстати, по результатам проекта появится фотовыставка, которую представит казанский фотограф Елизавета Маркелова.

А в Казани их увидят зрители театральной площадки MOÑ 28 июня:

Спектакль «ЧитКод» (6+), 13:00 — представит Муслюмовская средняя общеобразовательная школа им. Г. Тукая (село Муслюмово). Режиссер Камилла Магомедова, драматург Зулейха Камалова. Идея постановки: вот бы жизнь была компьютерной игрой, где каждый новый этап взросления словно очередной уровень, полный испытаний, неожиданных препятствий и непростых выборов. А еще лучше, если в самые сложные моменты можно воспользоваться чит-кодом. Таким чит-кодом может стать вовремя сказанное слово, добрый совет родителя, поддержка учителя или любого взрослого, которому можно доверять.

Автор фото: фонд «Живой город»

Спектакль-композиция совместного присутствия «← между →» (12+), 15:30 – Рождественская средняя общеобразовательная школа (село Рождествено), режиссер и хореограф Влада Булыгина, художник Арина Тагирова.

Через простые действия (ходьба, бег, изменение ритма, дистанции и направления) ребята вместе создают общее пространство, внутри которого проявляются личные жесты, интонации и способы присутствия. Вместо готового сюжета здесь постепенно возникает среда, в которой история каждого рождается из встречи с другими.

Автор фото: фонд «Живой город»

Спектакль «Далекое Муслюмово / Ерак Мөслим» (6+), 18:00 – Муслюмовская гимназия (село Муслюмово), мультихудожники Эльдар Изетов, Талия Тухфатуллина.

«Это Муслюмово! Я вот так думаю… Когда Муслим пришел сюда в первый раз, видит: поле, лес и неплохой такой берег реки. Муслим думает: река, значит есть рыба, если водится рыба, значит река пресная. Ик-то наш пресноводный, оттуда можно воду пить. Ну и так, скорее всего, он решил тут остаться» (Рузаль, 12 лет). Это было 200 лет назад, а что дальше? Далекое Муслюмово…

Вход на спектакли свободный по регистрации на сайте.

Автор фото: фонд «Живой город»

Напомним, что в рамках проекта «Видимо-невидимо» команды режиссеров выезжают в села республики, где в течении одной или двух недель проводят занятия с местными школьниками по методу «театра горожан», включающем в себя игры на развитие личности, коммуникативных навыков, воображения, осознанности. В результате появляются короткие сценки, в которых школьники выражают себя в слове и действии, а режиссеры создают из этих сценок спектакли о жизни ребят.

Проект «Видимо-невидимо» проводится в Татарстане уже в третий раз. Впервые он был реализован в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Из полученных 35 заявок команда режиссеров-педагогов — фонда «Живой город», театральной площадки MOÑ и магистрантов социального театра ГИТИСа — отобрала 4 школы: из сел Новотроицкое (Тукаевский район РТ), Богородское (Пестречинский район), Киять и Яңа Чәчкәп (Буинский район). В результате появились спектакли «Яблоневый сад», «Киятская коса», «Так се вечеринка» и «Чисто чиста». В Казани спектакли увидели более 400 зрителей. А спектакль «Чисто чиста» со школьниками села Яңа Чәчкәп был показан на фестивалях «АртМиграция» (Казань), «Каракуз» (Альметьевск), а также на «Иҗат Биләр Форум» (Билярск).

Автор фото: фонд «Живой город»

В 2024 и 2025 годы проект реализован при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». В 2024-м из более полусотни заявок отбор прошли три школы Балтасинского района — из сел Бурбаш, Нуринер и Ципья. Три команды казанских режиссеров, драматургов и хореографов создали спектакли в формате «театра горожан» с участием школьников: «Ишет мине / Услышь меня» , «Сөйлә / Говори», «Уен? / Игра?». Их увидели более 600 зрителей. В 2025 году по результатам опен-колла в проекте приняли участие школьники сел Большие Кибячи Сабинского района Татарстана, Усады Лаишевского района Татарстана и Наласа Арского района Татарстана. Вместе с наставниками (казанскими режиссерами, драматургами и педагогами) они создали спектакли «Дуслар җыелган җирдә», «Открытый микрофон. Teens» и «Наласа әкиятләре». Спектакли посмотрели более 600 человек.

Автор фото: фонд «Живой город»

Фонд «Живой город» благодарит экстрим-парк «УРАМ», Казанский цирк, рестораны «Түбәтәй» и «Күңел», школу диджеинга Scratch DJ School, администрацию Муслюмовского района РТ и лично главу района Альберта Робертовича Хузина за помощь в реализации проекта.