В 2026 году мероприятия фестиваля искусств «Горький+», арт-директором которого является народный артист России Евгений Миронов, пройдут в Казани и Москве. А Нижний Новгород почему-то оказался «за бортом».

V Фестиваль искусств «Горький+» в Казани пройдет в третий раз (ранее в 2023 и 2025 годах). По сути, с него и начнется летний культурный сезон в столице Татарстана. С 5 по 7 июня ждем разнообразную программу, в которой запланировано более 30 событий - концерты, премьеры спектаклей, лекции, выставки, творческие лаборатории.



Нынче фестиваль выходит за пределы привычного разговора о писателе и превращается в масштабное исследование его культурного кода. Линия «Горький и классики» - центральная тема всей фестивальной программы.



Организаторы предлагают сосредоточиться на именах выдающихся деятелей, сформировавших его художественное мышление: Уильяме Шекспире, Федоре Достоевском, Николае Гоголе, Льве Толстом, Антоне Чехове, Леониде Андрееве, а также на композиторах Михаиле Глинки, Модесте Мусоргском и певце Федоре Шаляпине, художниках Репине и Серове... Результатом станут собственные специальные проекты, среди которых проект «Перекрестки» (Казань) о пересечениях судеб Горького и его великих современников, а также цикл «Дети Горького» (Москва) о сыне Максиме, о приемном сыне Зиновии Пешкове и незаконной дочери Нине. Кроме того, режиссер Ильгиз Зайниев поставит с артистами театра кукол «Экият» спектакль «Табор уходит в небо» на основе сценария Эмиля Лотяну по мотивам ранних рассказов Горького. Спектакль Зайниева покажут и в Казани, и в Москве.

Как подтвердили редактору отдела культуры «Вечерней Казани» в пресс-службе Театра Наций, фестиваль продолжает расширять географию и формат: в афише - международные постановки из Беларуси, Китая и Турции. По словам театроведа, программного директора Оксаны Ефременко, международный вектор в этом году особенно заметен: зрителям покажут китайский спектакль «Подлинная история А-кью», турецкую версию «Дяди Вани», а также «Записки юного врача» белорусского театра.



- Наш фестиваль верен своей миссии: мы стремимся не только сохранять литературное наследие Максима Горького - писателя, оказавшего влияние на мировую культуру, но и поддерживать яркие явления современного искусства, - отметил на пресс-конференции в ТАСС Евгений Миронов. - Участие творческих коллективов Белоруссии, Китая и Турции подчеркнет международный статус фестиваля, и этот культурный диалог поможет нам лучше понять многообразие художественных языков и традиций. Важной частью фестиваля станут совместные проекты с тесно связанным с историей отечественной литературы Домом творчества «Переделкино» и Лабораторией дизайна Высшей школы экономики, молодые специалисты которой помогут найти оригинальное визуальное воплощение всем известных сюжетов. Таким образом мы еще раз подчеркнем, что «Горький +» - это проект, на котором встречаются прошлое и будущее, а наследие классиков становится источником вдохновения для современных художников.

Центральными событиями фестиваля станут спектакли-концерты с участием народного артиста РФ Евгения Миронова. В этом году они посвящены писателям, оказавшим большое влияние на Максима Горького - Федору Достоевскому и Уильяму Шекспиру. В Казани Миронов в день открытия фестиваля 5 июня представит постановку «Бедные люди» режиссера Мурата Абулкатинова. Вместе с Мироновым в мультижанровом спектакле-концерте, где важную роль играет музыка в исполнении ансамбля под руководством Юрия Башмета, на сцену выйдет актриса Юлия Хлынина. Кроме того, Хлынина выйдет на сцену в «Вассе», где ее партнершей станет Юлия Пересильд. Премьера пройдет сначала в Казани, столичным жителям ее покажут в конце августа. Худрук Театра Наций Евгений Миронов отмечает, что их сценический союз с Пересильд и Хлыниной - «настоящий партнерский диалог», также он анонсировал посвященную Шекспиру премьеру с режиссером Мариной Брусникиной (название проекта пока не раскрывают, его премьера пройдет в Москве).

Также в Казани представят концерт «Горький и опера» с участием солистов Большого театра Анны Аглатовой, Рузиля Гатина, Алексея Тихомирова и оркестра Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, а в Москве пройдет «Дачный концерт» Лики Руллы, построенный на мелодекламации и романсах эпохи Горького, и новый вариант циркового шоу «Горький Лэнд» (казанцы видели его в 2025-ом), разработанный режиссером Евгением Маликовым.

В 2026 году в фестивале «Горький +» принимают участие Государственный Театр Наций, театр современной хореографии «Провинциальные танцы», театр «Кукольный формат», «Театральная резиденция Особняк Демидова» (фонда поддержки современного искусства «Живой город»), Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, Татарский государственный академический театр кукол «Экият» и другие. Плюс уже упомянутые зарубежные участники фестиваля.

Фестиваль искусств «Горький +» впервые вступил в коллаборации с Домом творчества «Переделкино» и Лабораторией дизайна НИУ ВШЭ. Совместно с «Переделкино» в середине апреля прошла дискуссия с участием драматургов, режиссеров и критиков о том, как сегодня звучит горьковское «На дне», и открыт прием заявок для участия в литературной резиденции (до 15 мая). И прямо на днях на базе Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ объявят открытый конкурс на создание серии арт-объектов, которые станут частью городского пространства во время проведения фестиваля. Цель конкурса - создать художественные объекты (инсталляции, скульптуры, медиа-арт, ленд-арт и др.), которые отразят ключевые темы фестиваля: литературное наследие Максима Горького, синтез искусств, интеграцию в городскую среду. Результаты коллабораций представят в рамках московской части фестиваля искусств «Горький +» (традиционно пройдет в парке Горького 28-30 августа).

Отметим, что в минувшем году в рамках фестиваля «Горький+» в Казани прошло более 50 культурных событий - спектакли, лекции, кинопремьеры, выставки и многое другое. «Без поддержки главы Татарстана и министерства культуры мы не смогли бы провести такой большой фестиваль», - отметил тогда на встрече с журналистами Евгений Миронов.

В Лядском саду жители и гости города познакомились с фотовыставкой, посвященной творчеству Максима Горького, у Центра семьи «Казан» прошло цирковое шоу «Горькийлэнд 3.0» по мотивам произведений известного писателя и множество других событий. Помимо столицы Татарстана часть мероприятий прошла в селе Красновидово, где писатель жил некоторое время и где сейчас расположен музей. Однако последний нуждается в срочной реставрации, и потому Красновидово не вошло в фестивальный маршрут.