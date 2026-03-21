Картину «Королек моей любви» снимали во дворцах Мумбая и Удайпура.

Актриса из Набережных Челнов Альбина Кабалина, известная по роли жены Ромы Букина в сериале «Букины», снялась в болливудской комедии «Королек моей любви». Фильм полностью снимали в Индии — в Мумбае, Удайпуре и Джодхпуре, в настоящих дворцах и исторических кварталах, сообщает пресс-служба актрисы.

Кабалина исполнила одну из главных ролей. Ее героиню зовут Джита, что с санскрита переводится как «победа».

«Это суперпробивная, смелая и раскрепощенная девушка, настоящий фейерверк, который зажигает собой людей и города», — рассказала актриса о своей роли.

Сюжет фильма: благородный полицейский вступает в противостояние с опасным преступником, но вскоре выясняет, что они братья, разлученные в детстве. Вместе они начинают расследовать семейную тайну и противостоят влиятельному покровителю города.

В картине также снялись актеры из России, Индии, Китая, Колумбии и США. Главные герои сами исполняют танцевальные номера. Одним из продюсеров проекта стала Тина Канделаки. Премьера состоится 1 апреля.

Напомним, Альбина Кабалина участвовала в реалити-шоу «Звезды в джунглях. Карибский сезон», где разругалась с участниками и негативно высказывалась о коллегах. Актриса признавалась, что пошла на проект, чтобы выиграть деньги на мечту своей бабушки — поездку в Париж — и закрыть ипотеку.

