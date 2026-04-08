8 апреля 20:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Что ждет зрителей на открытии фестиваля «НУР» в Казанском цирке

Автор фото: организаторы фестиваля

Организаторы шестого фестиваля медиаискусства «НУР», который  пройдет в Казани с 28 по 31 мая, раскрыли детали программы открытия, запланированного на арене государственного цирка.  

Стало известно, что программу откроет мультимедийный полуторачасовой перформанс. Режиссером постановки выступит куратор фестиваля «НУР» и СЕО студии formate Рашид Османов.  

Зрители увидят «космическую» инсталляцию РАХ от международной студии «СЕТАП», которой медиахудожники будут управлять в ручном режиме. 30 перформеров будут работать под руководством казанского хореографа и основателя фестиваля Hip Hop Kazan Марата Казиханова, а музыкальное сопровождение создаст электроакустическое трио Index III.  

Рашид Османов подчеркнул, что команда «СЕТАП» известна коллаборациями с крупнейшими музыкантами и фестивалями, а трио Index III специализируется на живых выступлениях и виртуозно создает саунд в режиме здесь и сейчас.  

Фестиваль охватит более 10 пространств по всей Казани, включая памятники ЮНЕСКО. В программе, помимо открытия, показ инсталляций, маппинг-шоу в формате международного конкурса, музыкальная и образовательная программы.

Горожанам напомнили, что приобрести билеты на открытие и другие мероприятия фестиваля можно на официальном сайте. Количество билетов ограничено.  

Ранее мы писали, что казанская театральная студия выступила в Беларуси со спектаклем. Выступление было посвящено пионеру-герою и состоялось в Гомельском областном центре инклюзивной культуры.

