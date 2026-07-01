Стартовал прием заявок на участие в Школе документальной анимации.

Автор фото: ЦСК «Смена»

Юбилейный «Рудник» пройдет с 14 по 23 августа на острове-граде Свияжск. Главное событие фестиваля - десятидневная Школа документальной анимации для начинающих режиссеров-документалистов со всей России. Результаты работы школы представят на публичном показе в последний день фестиваля. Ежегодно во время кинофестиваля «Рудник» проходит Школа документальной анимации, участники которой посещают лекции, семинары, просмотры программ документальной анимации, участвуют в обсуждении идей собственных фильмов и работают над ними вместе с преподавателями.

Автор фото: ЦСК «Смена»

Кинофестиваль «Рудник» организован центром современной культуры «Смена», музеем-заповедником «Остров-град Свияжск», фондом «Живой город» и Школой документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова при поддержке министерства культуры Республики Татарстан.

Кураторы школы - программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер и сценарист Александр Родионов. Преподаватели - режиссеры анимации Евгения Жиркова, Михаил Солошенко, Лиана Макарян и Анна Швейгольц. Арт-директор фестиваля — известный режиссер и сценарист Марина Александровна Разбежкина (уроженка Казани и выпускница КГУ (ныне КФУ), чем все ее земляки гордятся!). Кстати, в разгар приема заявок, 17 июля, признанный мастер документального кино отметит свой 78-й день рождения.

Автор фото: ЦСК «Смена»

Центр современной культуры «Смена» сообщает, что специально к десятилетию «Рудника» на сайте и в соцсетях ЦСК будут публиковаться ретроспективные материалы о прошлых фестивалях, а также подборки с документальными лентами и мультфильмами участников.

Для участия необходимо пройти конкурсный отбор, а для этого – подать заявку вплоть до 19 июля. Это могут сделать все желающие от 18 лет, готовые приехать в Свияжск. Итоговый список участников опубликуют 30 июля на сайте и в социальных сетях центра современной культуры «Смена».

Автор фото: ЦСК «Смена»

Читайте также о том, что в Казанском кремле прочтет лекцию режиссер блокбастеров «Экипаж» и «Легенда №17». В рамках кинолаборатории Фонда поддержки регионального кинематографа, которая стартовала в Казани, пройдут открытый кинопоказ и лекция создателя отечественных блокбастеров Николая Лебедева.

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