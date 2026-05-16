Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россию отстранили от песенного конкурса «Евровидение» не из-за начала специальной военной операции. Об этом в интервью LBC заявил директор шоу Мартин Грин. По его словам, причина в другом — российская телерадиокомпания ВГТРК не сумела доказать «независимость от Кремля». Именно это и стало формальным поводом для запрета.

При этом Грин добавил, что теоретически Россия может вернуться на конкурс. Как отмечается в публикации, такое заявление подрывает сложившееся мнение о том, что исключение Москвы из «Евровидения» было принципиальной позицией по украинскому конфликту.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее называл конкурс политизированным мероприятием, которое утратило связь с музыкой. Его слова прозвучали на фоне крупнейшего в истории «Евровидения» бойкота: в конце 2025 года несколько стран отказались отправлять участников, объяснив это присутствием Израиля.

