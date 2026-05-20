Стартовал прием заявок на участие в этом масштабном этническом празднике.

XVI Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 21 по 23 августа в одноименном поселке под Казанью на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик».

К участию в фестивале приглашаются авторы, исполнители и коллективы, использующие в своем творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал, мастера декоративно-прикладного искусства и ремесел. Срок подачи заявок по направлениям «Фольклор и этнография», «Современная этническая музыка» и «Перформанс», по направлениям «Мастер-классы» и «Ярмарка» стартовал 18 мая и продлится по 21 июня. Заполнить заявку можно здесь.

Расходы по оплате питания, проживания творческих коллективов, авторов и исполнителей, прошедших отборочный этап, берут на себя организаторы фестиваля. Проезд до Казани и обратно – за счет направляющей стороны. Подробные условия участия отражены в Положении о фестивале и соответствующих формах заявок, доступных для скачивания на официальном сайте в разделе «Участникам».

Уникальное этнокультурное и музыкальное событие для Татарстана и всего Поволжья собирает на одной площадке представителей традиционной культуры, современных этнических музыкантов и фольклористов народов России, мастеров национальной кухни и различных аутентичных ремесел. Арт-проекты, выставки, лекции, детские программы, молодежные проекты, спектакли, презентации кинофильмов и анимации – это далеко не весь перечень. В Крутушку стекаются все носители и хранители народной культуры из Республики Татарстан и других регионов России.

Территория фестиваля «Крутушка» обрамлена неповторимым ландшафтом: берег реки Казанки, обустроенный пирсом, просторная поляна, цепь реликтовых Голубых озер. Есть возможность остановиться в обустроенном палаточном лагере, кемпинговой зоне и корпусах ООК «Байтик».

Организаторами фестиваля выступают ООО «Центр информационных технологий в образовании», оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик», благотворительный фонд «Биектау» социально-экономического развития Высокогорского муниципального района, фонд общественных и гражданских инициатив «Гармония» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, министерства культуры Республики Татарстан, министерства по делам молодежи Республики Татарстан, администрации Высокогорского муниципального района РТ.

Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и государственной программы «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы». Кстати, вход для гостей праздника – бесплатный.

