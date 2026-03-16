Посвященная городам Волжской Булгарии выставка «Караван историй» открылась в Казанском кремле.

Экспозиция, ставшая итогом большого пленэра СХ РТ, приурочена к году «Казань – культурная столица исламского мира» в 2026 году.

Пленэр (творческий метод работы живописца на природе) по древнебулгарским маршрутам объединил ведущих художников, ученых, студентов и жителей Татарстана прошлым летом. Живописцы погружались в историю периода Волжской Булгарии, проникаясь духом и гением места. Они работали в Древнем Болгаре, в крупнейшем мегаполисе Евразии ушедшей эпохи – Биляре, и в «городе на Липовой горе» – Джукетау в окрестностях современного Чистополя. На основе этих творческих экспедиций по древним городам и созданы полотна, представленные на итоговой выставке «Караван историй».

Среди участников проекта – Григорий Эйдинов, Ильнур Сиразиев, Виталий Скабеев и многие-многие другие выдающиеся живописцы. Их произведения полны глубокого эмоционального смысла и, вне сомнения, послужат источником вдохновения для будущих поколений.

На церемонии открытия выставки присутствовали директора музеев-заповедников, принявших художников на время пленэра. Так, директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин отметил, что, по его мнению, «…подобные мероприятия должны проводиться ежегодно. Следующая полномасштабная выставка в Болгарском музее-заповеднике будет приурочена к очередной дате принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году, она откроется 18 мая».

- Биляр – это в основном археологические собрания, но я очень надеюсь, что столь замечательные произведения искусства, в которых отражена не только историческая эпоха, но и дух великого города, станут важным дополнением нашей экспозиции, – считает директор Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника Зуфар Шакиров.

В свою очередь директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Светлана Скучаева подчеркнула, что город с огромной радостью приветствовал большой десант художников: «Для нас это стало большим ярким событием. Мы покажем эту выставку чистопольцам на юбилее города, который широко отметим в августе-сентябре».

Выставка «Караван историй» в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан на территории Казанского кремля продлится до 15 апреля 2026 года.

Читайте также: В Казани наконец-то решили возродить День дурака.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.