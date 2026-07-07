Выставка в Галерее современного искусства так и называется - «Искажение памяти: размеры варьируются».

Автор фото: ГСИ ГМИИ РТ

А действительно, насколько достоверны наши воспоминания? Ответ ищем в мыле, сахаре и глине, из которых рождаются произведения искусства.

Арт-группа «Замороженная конина» состоит из двух художниц – Катерины Конюховой и Насти Мороз, обе - уроженки столицы Татарстана. У Катерины за плечами факультет архитектуры и дизайна КГАСУ, шесть лет практики, а потом – тотальное погружение в сферу абстрактного изобразительного искусства. В портфолио Конюховой более чем 30 групповых выставок по России и семь персональных проектов в Казани. Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Курируя в 2021-ом свой первый персональный проект «Молчание» в Галерее современного искусства ГМИИ РТ Конюхова познакомилась с художницей Настей Мороз, выпускницей факультета архитектуры КГАСУ. Проходя в 2006 году практику в московском бюро «Архитекторы Асс» Настя увлеклась студийной керамикой: глина стала для нее материалом самовыражения. С этого началось ее участие в выставочных проектах в России и за рубежом.

Автор фото: ГСИ ГМИИ РТ

Объединившись в арт-группу (скорее, арт-дуэт) Катерина и Настя начали вести совместную кураторскую деятельность и экспериментировать с разнообразными, подчас неожиданными материалами. Такими, например, как мыло и сахар, сама природа которых сопротивляется вечному хранению.

«Мы исследуем границы искусства и эфемерность высказывания. Что остается, когда объект тает или крошится? Этот же вопрос мы обращаем к памяти: как одно событие распадается на сотню противоречивых версий? Как истории превращаются в абсурдные мифы или становятся формой эскапизма? Наши послания - тексты, вырезанные на мыле или спрятанные в его сердцевине. Это попытка зафиксировать ускользающее: мысль, которая исчезает быстрее, чем мыло в руках», - таково кредо участниц арт-группы.

Автор фото: ГСИ ГМИИ РТ Автор фото: ГСИ ГМИИ РТ

В основу выставки «Искажения памяти» легла серия из 25 живописных работ Катерины Конюховой, причем разного масштаба - от камерных полотен до триптиха размером 1,6 на 3 метра, которые выставляются впервые. В них художник размышляет о том, как трансформируются образы воспоминаний, когда привычные предметы мутируют, обрастая на грани реальности и вымысла новыми деталями и превращаясь в самостоятельные биоморфные формы.

Автор фото: ГСИ ГМИИ РТ

На выставке живопись органично сочетается с керамическими скульптурами, изделиями из каменной массы, дерева и стекла. Дополняют философскую экспозицию видеоарт Насти Мороз и совместные объекты казанских художниц из мыла, сахара и необожженной глины. Объекты, выполненные из этих недолговечных материалов, акцентируют тему неизбежного исчезновения и стирания образов в памяти. Уверена, столь нетривиальный взгляд на природу вроде незыблемых констант оценят натуры ищущие, мятежные, склонные к рефлексии и саморазвитию.

Церемония открытия пройдет в ГСИ 9 июля с 19:00 до 20:30 (вход на вернисаж бесплатный), а уже с 10 июля выставка доступна к посещению за деньги (общий билет 250 рублей, для студентов и пенсионеров – 150, лицам младше 18 лет – вход свободный).

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