Здание является памятником жилой архитектуры.

Автор фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

Комитет Татарстана рассмотрит акт с положительным заключением эксперта по двухэтажному кирпичному дому по улице Анатолия Серова в селе Билярск и включит здание в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

По данным ведомства, построенное в конце XIX века здание - памятник жилой архитектуры в стиле эклектики с элементами русского барокко. Оконные проемы второго этажа с богатыми наличниками выполнены в стиле нарышкинского барокко.

Дом сейчас в хорошем техническом состоянии и находится на балансе Билярского музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что здание в Мамадыше, которое посещал Чуйков, получит статус ОКН. Также в реестр включат еще один объект, где бывала известная революционерка Вера Фигнер.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.