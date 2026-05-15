Кирпичный дом в Билярске пополнит список объектов культурного наследия
Здание является памятником жилой архитектуры.
Комитет Татарстана рассмотрит акт с положительным заключением эксперта по двухэтажному кирпичному дому по улице Анатолия Серова в селе Билярск и включит здание в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
По данным ведомства, построенное в конце XIX века здание - памятник жилой архитектуры в стиле эклектики с элементами русского барокко. Оконные проемы второго этажа с богатыми наличниками выполнены в стиле нарышкинского барокко.
Дом сейчас в хорошем техническом состоянии и находится на балансе Билярского музея-заповедника.
Ранее сообщалось, что здание в Мамадыше, которое посещал Чуйков, получит статус ОКН. Также в реестр включат еще один объект, где бывала известная революционерка Вера Фигнер.
