Необычная локация позволила организаторам экспериментировать со светом и звуком.

Автор фото: пресс-служба фестиваля «НУР»

С 28 по 31 мая в столице республики в шестой раз пройдет фестиваль медиаискусства НУР. Выступления, инсталляции и световые иллюзии будут организованы на 10 площадках, включая памятники ЮНЕСКО, сообщают организаторы.

Музыкальная программа запланирована на 30 мая в тесннисном клубе «Лайм». Локация была выбрана не случайно — спортивное пространство привлекло отсутствием визуального шума и возможностью поэкспериментировать. По задумке авторов, свет будет пронизывать пространство в такт музыке.

Выступать в необычном месте приедет Police in Paris («Полис ин Пэрис») — техно-дуэт из Беларуси, треки которого стали стали саундтреком для фильма «Плохая девочка» с актерами Николь Кидман и Антонио Бандерасом. Также казанцы смогут попасть на выступление артиста Ивана Логоса, который представит зрителям андерграунд-культуру. Именно он превращал промышленные объекты Санкт-Петербурга в музыкальные площадки, а также основал фестиваль медиа- и техноискусства Gamma («Гамма»). Еще один экспериментирующий артист, Novikov (Новиков), покажет, что каким разнообразным может быть хаус — популярный жанр электронной музыки. Столицу республики посетит и Alfij (Альфидж), резидент Samovar («Самовар»), бывалый участник различных фестивалей. Этого музыканта ценят за навык доведения трека от идеи до танцпола.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.